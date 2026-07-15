Ο-Μπάφετ-παραδέχεται-ότι-ήταν-λάθος-του-να-μην-επενδύσει-από-την-αρχή-στην-google

Μιλώντας στο CNBC, ο επικεφαλής της Berkshire Hathaway ανέφερε πως έκανε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά του λάθη με το να μην επενδύσει εγκαίρως στην Google.

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Το γεγονός πως υποτίμησε τις προοπτικές της Google στα πρώτα της βήματα με αποτέλεσμα να μην επενδύσει από την αρχή στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό επισήμανε ο Γουόρεν Μπάφετ, υπογραμμίζοντας πως έχασε «μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών».

Μιλώντας στο CNBC, ο επικεφαλής της Berkshire Hathaway, η οποία πλέον διατηρεί ισχυρή έκθεση ύψους περίπου 31 δισ. δολαρίων στην μητρική της Google, Alphabet, ανέφερε πως έκανε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά του λάθη με το να μην επενδύσει εγκαίρως στην εταιρεία, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως με βάση την έως τώρα πορεία της «είναι ακόμη πιο πιθανό να αποδειχθεί νικήτρια».

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι ήταν ο βασικός εμπνευστής της επένδυσης της Berkshire στην Alphabet. «Εγώ την ξεκίνησα. Το μυστικό στις επενδύσεις είναι να βρεις επιχειρήσεις που θα έχουν υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων για εκτεταμένη χρονική περίοδο», συμπλήρωσε

Η Berkshire γνωστοποίησε για πρώτη φορά συμμετοχή στη μετοχή κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 και έκτοτε αύξησε σημαντικά τη θέση της. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα προχώρησε σε νέα επένδυση ύψους 10 δισ. δολαρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών, ενισχύοντας περαιτέρω την έκθεσή της. «Μου αρέσει ακόμη και η επένδυση στην Apple», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής.

Ο Μπάφετ, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire νωρίτερα φέτος αλλά παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο διευθύνων σύμβουλος Greg Abel συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά για τις επενδυτικές αποφάσεις.

«Δεν κάνω τίποτα που να μην εγκρίνει εκείνος. Εκείνος δεν κάνει τίποτα που να μην εγκρίνω εγώ», είπε ο Buffett. «Συζητάμε συνεχώς, αλλά εκείνος είναι αυτός που λαμβάνει την τελική απόφαση».