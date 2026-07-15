Ο ΣΥΡΙΖΑ σε νέα φάση – Αναμένεται νέο μπαράζ αποχωρήσεων

-

Από 47 βουλευτές το 2023 πιθανότα στους 9 τρία χρόνια μετά. Η «βουτιά» του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την αλλαγή τριών προέδρων έως τώρα είναι μοναδική στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Το κόμμα ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις με το μπαράζ των αποχωρήσεων να το πληγώνει ακόμα πιο πολύ. Χθες με τις ανεξαρτητοποιήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Γιώργου Γαβρήλου και Γιώργου Ψυχογιού ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει 20 βουλευτές και βρίσκεται στην τέταρτη θέση κοινοβουλευτικά κάτω από το ΚΚΕ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συνάντηση βουλευτών που διαφωνούν με τη νέα γραμμή του κόμματος και την αντιπαραθετική κάθοδο στις εκλογές ως προς τον Αλέξη Τσίπρα. Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσης Καλαματιανός, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου και ο Γιώργος Ψυχογιός, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν παρόντες.

Προς ανεξαρτητοποίηση φαίνεται να οδεύει και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Τι σημαίνει αυτό; Πως το κόμμα μέχρι την Παρασκευή θα βρεθεί κάτω και από την Ελληνική Λύση που διαθέτει 11 βουλευτές.

Στη μια το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα με βασικό αντικείμενο την εκλογή νέου γραμματέα. Πιθανότατα θα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης ο οποίος θα αναλάβει την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινά η «κούρσα» διαδοχής του Σωκράτη Φάμελλου μεταξύ του χανιώτη βουλευτή και της Ρένας Δούρου. Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν την άλλη εβδομάδα. Από την πρόβλεψη που έκανε χθες στο MEGA ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, πως αυτός μπορεί να οδηγήσει το κόμμα με ένα αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή και όχι η Ρένα Δούρου, όλα δείχνουν πως οι τόνοι θα ανέβουν. Τουλάχιστον από την πλευρά του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά σε μια νέα ιδιαίτερη φάση που δεν θυμίζει καμία προηγούμενη. Σίγουρα όχι την κυβερνητική του θητεία, αλλά ούτε και την περίοδο που βρισκόταν στα όρια εισόδου στη Βουλή. Με την ΕΛ.Α.Σ να έχει λάβει τη θέση του η Κουμουνδούρου θα ψάξει να βρει τον βηματισμό της και ενδεχομένως τα στοιχεία που θα τη διαφοροποιήσουν από τον Αλέξη Τσίπρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα αντέξει την πίεση που θα δεχθεί σε μια πολύ έντονη προεκλογική περίοδο και αν θα καταφέρει τελικά να οικοδομήσει νέες συμμαχίες.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.