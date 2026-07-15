Πανέτα:-Η-ΕΚΤ-πρέπει-να-διατηρήσει-σταθερές-τις-προσδοκίες-της-για-τον-πληθωρισμό

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να παραμείνει αρκετά μετρημένη ώστε να διατηρήσει σταθερές τις προσδοκίες της για τον πληθωρισμό, παρά την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την γεωπολιτική κατάσταση, δήλωσε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ιταλίας, Φάμπιο Πανέτα.

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Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να παραμείνει αρκετά μετρημένη ώστε να διατηρήσει σταθερές τις προσδοκίες της για τον πληθωρισμό, παρά την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την γεωπολιτική κατάσταση, δήλωσε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ιταλίας, Φάμπιο Πανέτα.

Όπως ανέφερε σε ομιλία του στη Ρώμη, στις επόμενες αποφάσεις του, το ΔΣ της ΕΚΤ θα αξιολογήσει προσεκτικά τις συνθήκες στις αγορές ενέργειας και την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης των μισθών και των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών.

«Ο στόχος είναι να διατηρηθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ιδιαιίτερα σταθερές, περιορίζοντας τις έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις των σοκ», τόνισε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Αποφάσεις ΕΚΤ

Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας σειράς τελικών σκέψεων από αξιωματούχους της ΕΚΤ πριν από την επερχόμενη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν διαμορφώσει κοινή γραμμή για τις επόμενες κινήσεις, μετά την αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο, η οποία κατέστησε την Ευρωζώνη την πρώτη οικονομία της G7 που προχώρησε σε νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας με τη σειρά της τα στοιχήματα σε περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ για τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Οι traders προεξοφλούν επί του παρόντος μια αύξηση κατά 25 μονάδες τον Σεπτέμβριο και πιθανώς να ακολουθήσει άλλη μια αργότερα φέτος.

Ο Πανέτα δήλωσε ότι ο πληθωρισμός πιθανότατα θα παραμείνει πάνω από το 3% μέχρι τις αρχές του 2027. Εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν τους κινδύνους.

«Συνολικά, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, τις αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και την επίμονη γεωπολιτική αβεβαιότητα φαίνεται να ενσωματώνονται μόνο εν μέρει στις αξιολογήσεις της αγοράς», τόνισε.

Νωρίτερα την Τετάρτη, οι Γερμανοί συνάδελφοί του, ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, επέμεινε ότι η ΕΚΤ θα παραμείνει σε εγρήγορση καθώς παρακολουθεί στενά τις τιμές ενέργειας.

Δεν είναι δεδομένα τα οφέλη από συγχωνεύσεις και εξαγορές

Στην ομιλία του, ο Πανέτα αναφέρθηκε επίσης στο κύμα συγχωνεύσεων που παρατηρείται πρόσφατα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιταλίας, λέγοντας ότι οι συγχωνεύσεις που αφορούν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τόσο τα μεμονωμένα ιδρύματα όσο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα οφέλη «δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένα».

Ο διοικητής δήλωσε ότι οι επιτυχημένες συμφωνίες εξαρτώνται από την κεφαλαιακή ισχύ της συνδυασμένης οντότητας, τα αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια και την ικανότητα επίτευξης συνεργειών, ενσωματώνοντας παράλληλα διαφορετικούς οργανισμούς και εταιρικές κουλτούρες. Η ενοποίηση θα πρέπει επίσης να διαφυλάσσει τον ανταγωνισμό, τον πλουραλισμό και την ανταπόκριση των τραπεζών στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.