Πλεύρης:-Κλείνει-στις-30-Σεπτεμβρίου-η-δομή-μεταναστών-στις-Θερμοπύλες

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα κλείσει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Όπως ανέφερε, θα ολοκληρωθούν τόσο οι απαραίτητες νομοθετικές όσο και οι διοικητικές διαδικασίες, ώστε η δομή να παύσει οριστικά τη λειτουργία της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή είχε τεθεί ως στόχος η απενεργοποίηση της δομής, προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος. Όπως είπε, το θέμα είχε τεθεί στις συναντήσεις που είχε τους βουλευτές Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, Γιάννη Οικονόμου και Γιώρργο Κοτρωνιά, με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον δήμαρχο Λαμιέων, Πανουργιά Παπαϊωάννου, με τους οποίους είχε συζητήσει την ανάγκη να κλείσει η δομή.

«Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να δηλώσω ότι η συγκεκριμένη δομή στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταστεί αδρανής. Θα υλοποιηθούν όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ενώ παράλληλα θα ολοκληρωθεί και το διοικητικό κλείσιμο της δομής. Στην πραγματικότητα, από την 1η Οκτωβρίου η δομή δεν θα λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, ο κ. Πλεύρης εξέφρασε τη διαφωνία του, λέγοντας ότι «πάντα μου έκανε εντύπωση ότι στο σημείο όπου βρίσκεται ο ανδριάντας του Λεωνίδα, ένα ιστορικό σημείο για μας τους Έλληνες, είχε επιλεγεί να λειτουργεί δομή». Πρόσθεσε ακόμη, ότι «ο χώρος δεν εξυπηρετούσε πλέον τις ανάγκες μας» και πως πλέον υπάρχει «σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε η δομή θα καταστεί αδρανής και θα αποδοθεί ουσιαστικά στους πολίτες».

Στη δήλωσή του ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνολική εικόνα του μεταναστευτικού, υπογραμμίζοντας ότι η σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του δικτύου δομών φιλοξενίας, προσαρμόζοντάς το στα σημερινά δεδομένα και στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.