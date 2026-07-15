Πληθωρισμός: Αιφνίδια επιβράδυνση και του PPI στις ΗΠΑ – Στο 5,5% τον Ιούνιο

H πτώση του κόστους ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου της ακρίβειας, όπως και ο CPI χτες.

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Aπροσδόκητη αποδυνάμωση κατέγραψε o πληθωρισμός χονδρικής (PPI – producer price index) τον Ιούνιο στις ΗΠΑ, καθώς η πτώση του κόστους ενέργειας συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας του μετώπου της ακρίβειας, όπως και ο CPI χτες.

Ο PPI σημείωσε εποχικά προσαρμοσμένη επιβράδυνση 0,3% για τον μήνα, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Dow Jones ότι το τελικό κόστος ζήτησης θα παρέμεινε αμετάβλητο, σύμφωνα με το CBΝC.

Σε ετήσια βάση, χαμήλωσε ταχύτητα στο 5,5%. Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός ΡΡΙ «τσίμπησε» 0,2%, έναντι των προβλέψεων για +0,3%. Χωρίς τις υπηρεσίες, ο δείκτης παρουσίασε άνοδο 0,1% σε επίπεδο μήνα και 5,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Aνάσα στις πιέσεις των τιμών έδωσε η πτώση του κόστους ενέργειας, ιδίως καθώς η η ενέργεια διολίσθησε 6,4% με το πετρέλαιο να υποχωρεί λόγω της σύντομης παύσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η βενζίνη κατρακύλησε 12%.

Οι τιμές των αγαθών κατέγραψαν μηνιαία πτώση 1,4%, τη μεγαλύτερη βουτιά από τον Ιούλιο του 2022 και οι τιμές των τροφίμων έριξαν ρυθμούς 0,6%.