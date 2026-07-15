Προϋπολογισμός:-Πρωτογενές-πλεόνασμα-4,48-δισ.-ευρώ-στο-εξάμηνο

Σημαντικά καλύτερη από τον αρχικό σχεδιασμό ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,48 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο του στόχου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου παρουσίασε έλλειμμα 941 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν το έλλειμμα είχε διαμορφωθεί στα 564 εκατ. ευρώ, εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο.

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Το πρωτογενές αποτέλεσμα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,48 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού, που προέβλεπε πλεόνασμα 1,953 δισ. ευρώ.

Η πραγματική υπέρβαση είναι μικρότερη

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η μεγάλη απόκλιση από τον στόχο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε λογιστικού χαρακτήρα μεταθέσεις πληρωμών, οι οποίες δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, έχουν εξαιρεθεί:

81 εκατ. ευρώ από μεταφορά πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων,

555 εκατ. ευρώ από μεταφορά πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

1,597 δισ. ευρώ από μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

καθώς και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος της άδειας καζίνο στο Ελληνικό.

Μετά τις προσαρμογές αυτές, η πραγματική υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος περιορίζεται στα 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Αυξημένα τα φορολογικά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 35,995 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,063 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η εικόνα επηρεάζεται από τη χρονική μεταφορά της έβδομης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ποσό 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκε ήδη από τον Απρίλιο αντί για τον Ιούνιο. Εξαιρουμένης αυτής της επίδρασης, τα καθαρά έσοδα υπερβαίνουν τον στόχο κατά 1,437 δισ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33,919 δισ. ευρώ. Εξαιρώντας τα έκτακτα έσοδα από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη δεύτερη δόση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό, τα καθαρά φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 33,478 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Η επίδραση της Εγνατίας Οδού

Στα στοιχεία του Ιανουαρίου περιλαμβάνονται και οι λογιστικές εγγραφές που συνδέονται με την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Ειδικότερα, ποσό 306 εκατ. ευρώ καταγράφηκε αρχικά ως έσοδο από ΦΠΑ και επιστράφηκε ισόποσα, ενώ στη συνέχεια καταχωρήθηκε εκ νέου ως έσοδο από την παραχώρηση του έργου.

Υψηλότερες επιστροφές φόρων

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ που συνδέεται με τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 2,745 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 90 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες οι δαπάνες έναντι του στόχου

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 36,936 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,132 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, αλλά αυξημένες κατά περίπου 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στον τακτικό προϋπολογισμό οι πληρωμές ήταν χαμηλότερες κατά 1,147 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προγραμματισμό.

Οι μεγαλύτερες κρατικές χρηματοδοτήσεις

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων του εξαμήνου περιλαμβάνονται:

1,354 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ,

1,201 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ,

915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού,

683 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

244 εκατ. ευρώ προς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ,

220 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά,

131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του Fuel Pass,

καθώς και 45 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του diesel κίνησης.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 5,796 δισ. ευρώ, οριακά υψηλότερες από τον στόχο και αυξημένες κατά 745 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που αποτυπώνει την επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.