Πώς-οι-παγίδες-θανάτου-μετέτρεψαν-την-παμπ-στην-Μπανγκόκ-σε-πύρινη-κόλαση,-το-κόλπο-με-την-άδεια-εστιατορίου-που-κόστισε-30-ζωές

Στην αρχή, μόνο πυκνός καπνός αναδυόταν από την είσοδο του μπαρ στη βόρεια Μπανγκόκ. Ήταν περίπου μεσάνυχτα. Εντός δευτερολέπτων, μια έντονη οριζόντια στήλη φωτιάς ξεχύθηκε από την έξοδο που οδηγούσε στον δρόμο, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αξιοπιστία του διακριβώθηκε από το Reuters.

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Αμέσως ακούστηκαν ουρλιαχτά. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά και 75 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 24 σοβαρά. Ο απολογισμός έστρεψε για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον στους κανονισμούς πυρασφάλειας και στην χαλαρή επιβολή τους στη βιομηχανία τουρισμού της Ταϊλάνδης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 11:57 μμ της Κυριακής και πιθανόν να προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οροφής, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρότι πυροσβέστες μετέβησαν στον τόπο της πυρκαγιάς εντός λεπτών, ένας συνδυασμός παραγόντων αποδείχτηκε φονικός για πολλούς από τους πελάτες της παμπ Rong Beer Na Lat Phrao.

Εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά που χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση της σκηνής και πιθανόν για καλύτερη ηχομόνωση ανεφλέγησαν αυτόματα προκαλώντας ακραία θερμότητα και καπνό, προκαλώντας ασφυξία σε πολλούς από εκείνους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο μπαρ, σύμφωνα με δύο ειδικούς που μελέτησαν την πυρκαγιά.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης ερευνά εάν οι έξοδοι κινδύνου ήταν φραγμένες και εμπόδισαν τα θύματα να διαφύγουν από την φλεγόμενη παμπ, η οποία υποβλήθηκε σε έλεγχο ασφαλείας τον Απρίλιο.

«Η σοβαρότητα αυτής της πυρκαγιάς οφειλόταν σε ένα τεράστιο φορτίο καυσίμων», δήλωσε η Μπουσακόρν Σαενζούκ, η πρόεδρος της Επιτροπής Μηχανικής Πυροπροστασίας στο Ινστιτούτο Μηχανικής της Ταϊλάνδης, η οποία επιθεώρησε τον χώρο μετά την θανατηφόρα πυρκαγιά της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε το εξαιρετικά εύφλεκτο ηχομονωτικό υλικό και τις διακοσμήσεις, συμπεριλαμβανομένων τεχνητών δέντρων και λουλουδιών που είχαν τοποθετηθεί στην οροφή για να δημιουργήσουν έναν πράσινο θόλο, ειδικά γύρω από τη σκηνή και το μπαρ.