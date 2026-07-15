Σε-απόσταση-αναπνοής-από-το-1-τρισ.-δολάρια-η-jpmorgan-με-επικεφαλής-τον-Ντάιμον

Οι δύο δεκαετίες του Τζέιμι Ντάιμον στο τιμόνι της JPMorgan Chase έχουν ξαναγράψει τα βιβλία-ρεκόρ του κλάδου, με τον κολοσσό της Wall Street να βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από ένα ακόμη ορόσημο, δηλαδή να γίνει η πρώτη τράπεζα που αποτιμάται ποτέ στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η υπέρβαση του ορόσημου θα τοποθετήσει την τράπεζα σε μια ομάδα που αποτελείται από τεχνολογικά βαρέα πετρέλαια όπως η Tesla, η Meta και η Broadcom, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τις προσδοκίες των επενδυτών και θα αφήσει ελάχιστα περιθώρια για λάθη.

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Στην τελική ευθεία

Μια εξαιρετική αναφορά κερδών την Τρίτη ώθησε τις μετοχές της JPMorgan σε ιστορικά υψηλά. Η τράπεζα, η οποία ανακοίνωσε το υψηλότερο κέρδος στην ιστορία από αμερικανική τράπεζα, αποτιμήθηκε τελευταία φορά σε περίπου 919 δισεκατομμύρια δολάρια, επισκιάζοντας τους ανταγωνιστές της.

Με τον όγκο των συμφωνιών να αναμένεται να κλείσει το έτος κοντά στο ρεκόρ του 2021, η JPMorgan θα μπορούσε να δει αυξημένη δραστηριότητα επενδυτικής τραπεζικής για το υπόλοιπο του 2026, γεγονός που μπορεί να την ωθήσει πιο κοντά στο όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο οικονομικός διευθυντής Τζέρεμι Μπάρνουμ δήλωσε ότι ο αγωγός επενδυτικής τραπεζικής ήταν ισχυρός, καθώς «τα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας φαίνεται να ενθαρρύνουν περισσότερη δραστηριότητα».

Κυριαρχία στη σύναψη συμφωνιών

Με ισολογισμό μεγαλύτερο από τους ανταγωνιστές της, η τράπεζα έχει αξιοποιήσει την κυριαρχία της στη σύναψη συμφωνιών στη Wall Street και στον δανεισμό στην Main Street για να αποκομίσει κέρδη και από τους δύο οικονομικούς κινητήριους μοχλούς.

«Η εταιρεία επωφελείται από ένα χαρτοφυλάκιο κορυφαίων επιχειρήσεων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παρέχοντας τόσο διαφοροποίηση όσο και διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», δήλωσε ο Μακρέι Σάικς, διαχειριστής χαρτοφυλακίου του Gabelli Financial Services Opportunities ETF.

Η επίδραση του Ντάιμον

Οι μετοχές της JPMorgan θεωρούνται εδώ και καιρό ότι φέρουν ένα «πριμ Jamie», το οποίο αναφέρεται στην επιπλέον αξία που αποδίδουν οι επενδυτές στην τράπεζα λόγω του ισχυρού Διευθύνοντος Συμβούλου της.

Ενώ το διοικητικό της συμβούλιο έχει εντείνει τον σχεδιασμό διαδοχής τα τελευταία χρόνια, η μετοχή συνεχίζει να επωφελείται από την επιρροή του Ντάιμον.

Παρά το γεγονός ότι φέτος υποαπέδωσε σε σχέση με τους τραπεζικούς δείκτες S&P 500 και S&P 500, η ​​JPMorgan διαπραγματεύεται με απόδοση 14,63 φορές τα αναμενόμενα κέρδη τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Αυτό συγκρίνεται με 13,58 για τον δείκτη τραπεζών S&P 500.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους. Ενώ το υπόβαθρο της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν χρήσιμο, η τράπεζα λειτουργεί σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές, επομένως η εκτέλεση ήταν το κλειδί», δήλωσε ο Σάικς.

Η JPMorgan δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Αυξημένες προσδοκίες

Ένα ορόσημο όπως το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι ως επί το πλείστον μια συμβολική νίκη, αλλά αυξάνει τις προσδοκίες για μελλοντική εκτέλεση.

«Αν η ιστορία αποτελεί οδηγό, το ορόσημο του τρισεκατομμυρίου δολαρίων δεν εγγυάται μια ομαλή πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Φαμπιέν Γιπ, αναλυτής αγοράς στην IG, αναφερόμενος στην πτώση της Walmart κάτω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μετά την επίτευξη αυτού του ορόσημου τον Φεβρουάριο.

Η τράπεζα ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσει σκεπτικισμό σχετικά με την ανθεκτικότητα της εμπορικής της ισχύος, η οποία επωφελήθηκε το τελευταίο τρίμηνο από την αστάθεια της αγοράς που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Θεωρούμε τις μετοχές ως αρκετά αποτιμημένες», δήλωσε ο αναλυτής μετοχών της Morningstar, Όστιν Τάγκαρτ.

Ενώ τόσο η επενδυτική τραπεζική όσο και το trading ήταν ισχυρότερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, η προσδοκία ότι τα τρέχοντα επίπεδα δραστηριότητας θα διαρκέσουν πολύ στο μέλλον θα μπορούσε να είναι πρόωρη, είπε.

- Reuters