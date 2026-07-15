Στα 36,06 δισ. ευρώ ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων τον Μάιο – Αύξηση 6,9%

Στα 36,06 δισ. ευρώ ανήλθε τον Μάιο 2026 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στα 36,06 δισ. ευρώ ανήλθε τον Μάιο 2026 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξεως του 6,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 που είχε ανέλθει στα 33,739 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση, κατά 17,1%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 22,7%.