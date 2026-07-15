Στα 58,96 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Γρηγόρης το 2025 – Αύξηση 5,8%

Η κερδοφορία διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 7,76 εκατ. ευρώ, έναντι 7,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

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Στα 58,96 εκατ. ευρώ, με αύξηση 5,8% σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Γρηγόρης το 2025. Η κερδοφορία διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 7,76 εκατ. ευρώ, έναντι 7,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Μέσα στη χρονιά, η Εταιρία υλοποίησε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ επιβαρύνθηκε από αυξημένες παροχές τρίτων και αποσβέσεις, καθώς και από την αύξηση των εξόδων διάθεσης στο πλαίσιο της εμπορικής της ανάπτυξης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως τονίζει, ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 38 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, με τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να διαμορφώνεται σε 7 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

«Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να διαμορφώνεται σε 63,5%, επιβεβαιώνοντας την οικονομική της σταθερότητα και ευρωστία. Το 2025, η Εταιρία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις για να διευρύνει και να βελτιώσει την εικόνα των καταστημάτων της, ανοίγοντας 16 νέα σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανακαινίζοντας 35 υφιστάμενα» υπογραμμίζεται.

«Η Γρηγόρης απασχολεί πάνω από 2.300 εργαζομένους στα κεντρικά γραφεία της και μέσω των καταστημάτων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ,με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ξεχωρίζουν η παροχή σχολικού γεύματος, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, στους κρατουμένους που φοιτούν στις σχολικές μονάδες του Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, καθώς και η μπάρα Γρηγόρης School Synergy Snacks, που διατίθεται από τα καταστήματα Γρηγόρης, προσφέροντας επαγγελματική αποκατάσταση σε νέους με αναπηρία. Μέσα στο 2025, η Εταιρεία ανέπτυξε συνεργασία με το Myrtillo café, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ενισχύει τη συμπερίληψη και την εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» καταλήγει.