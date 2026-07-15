ΣΥΡΙΖΑ: Επιστρέφει στην ΚΟ ο Παύλος Πολάκης – Το Σάββατο η εκλογή προέδρου

Τη δρομολόγηση της επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο νέος γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποιώντας ότι θα αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι παρών και θα παραμείνει παρών».

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Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο στις 09:00 θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εκλογή νέου προέδρου.

Ο Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε: «Η τιμή της ανάθεσης της θέσης του γραμματέα συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η ΚΟ να συνεχίσει με ενότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει τις μάχες στο κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά. Θα στείλω στον ΠτΒ επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ».



- sofokleous10.gr

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