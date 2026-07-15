Τέσσερις οικονολόγοι κρούουν «καμπανάκι» για το δημόσιο χρέος της Γαλλίας – Ανάγκη για άμεσες περικοπές δαπανών

Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με απότομη επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της κατά το υπόλοιπο της δεκαετίας, εκτός εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δράσουν άμεσα για τον περιορισμό των δαπανών, σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν κυβερνητικής εντολής και δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τους οικονομολόγους Ζαβιέ Ζαραβέλ, Ζαβιέ Ραγκό, Ζαν-Λυκ Ταβερνιέ και Νατάσα Βαλά, προέβλεψε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα διευρυνθεί από το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2026 σε σχεδόν 7% έως το 2030, εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί από το 118% του ΑΕΠ το 2026 σε ποσοστό άνω του 130% έως το τέλος της δεκαετίας.

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Η έκθεση, η οποία ανατέθηκε τον Μάιο από τον υπουργό Οικονομίας Ρολάν Λεσκύρ, αποσκοπεί στο να θέσει το πλαίσιο μιας αναμενόμενης έντονης αντιπαράθεσης για τα δημόσια οικονομικά, καθώς το κοινοβούλιο θα αρχίσει να εξετάζει τον προϋπολογισμό του 2027 από τον Οκτώβριο — ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, τις οποίες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να κερδίσει η βετεράνος της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν.

Η έκθεση έρχεται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι το βάρος του δημόσιου χρέους της Γαλλίας, ύψους 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσε να διογκωθεί καθώς το κόστος δανεισμού του κράτους αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από την οικονομική ανάπτυξη.

Στα 124 δισ. ευρώ οι ετήσιοι έως το 2030

Προειδοποιεί ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα καταστεί ολοένα και βαρύτερο, καθώς τα ομόλογα που εκδόθηκαν κατά την περίοδο των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αναχρηματοδοτούνται πλέον με υψηλότερα επιτόκια.

Οι ετήσιες πληρωμές τόκων προβλέπεται να αυξηθούν στα 124 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, από 78 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος.

Για να σταθεροποιηθεί ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετούς προεδρικής θητείας, η Γαλλία θα χρειαστεί σωρευτική δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 126 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032, σύμφωνα με την έκθεση.

Η αναβολή της δράσης μέχρι μετά τις εκλογές του 2027 θα απαιτούσε ακόμη μεγαλύτερες προσαρμογές αργότερα και θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ανέφερε.

Αντί για ευρείες περικοπές δαπανών, οι οικονομολόγοι ζήτησαν στοχευμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και προέτρεψαν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επανεξετάσουν την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή ορισμένων παροχών κοινωνικής πρόνοιας και συντάξεων.

Ο Ζαραβέλ είναι επικεφαλής του εθνικού οικονομικού συμβουλίου, ο Ραγκό είναι πρόεδρος του think tank OFCE, ο Ταβερνιέ είναι πρώην επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας INSEE και η Βαλά είναι κοσμήτορας της σχολής διοίκησης στο πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού.

- Reuters