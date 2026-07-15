Τα κινεζικά αυτοκίνητα κατακτούν την Ελλάδα – Το φθηνό τίμημα σήμερα και ο ακριβός λογαριασμός αύριο

Από το περιθώριο σε πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε λίγα χρόνια – MG, Chery και BYD οδηγούν την επέλαση, οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι παίρνουν θέσεις και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορική πρόκληση

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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το «κινεζικό αυτοκίνητο» στην Ελλάδα ήταν περισσότερο μια εξωτική υπόθεση παρά μια πραγματική εμπορική δύναμη. Σήμερα, η εικόνα έχει ανατραπεί.

Τα λογότυπα των MG, BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Geely, Leapmotor, Changan, XPeng και αρκετών ακόμη μαρκών έχουν αρχίσει να γίνονται οικεία στους ελληνικούς δρόμους. Εκθέσεις ανοίγουν, δίκτυα αντιπροσώπων επεκτείνονται, νέα μοντέλα καταφθάνουν σχεδόν κάθε μήνα και, το σημαντικότερο, οι ταξινομήσεις αυξάνονται με ταχύτητα πολλαπλάσια από εκείνη της συνολικής αγοράς.

Η κινεζική «απόβαση» δεν αποτελεί πλέον πρόβλεψη.

Έχει ήδη αρχίσει.

Και η Ελλάδα, μια αγορά με ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία στην τιμή, ισχυρή προτίμηση στα SUV και ταχεία στροφή προς τα υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, αποδεικνύεται σχεδόν ιδανικό πεδίο για τη νέα γενιά κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Από το 6,5% στο σχεδόν 9% μέσα σε λίγους μήνες

Το 2025 οι κινεζικές μάρκες πραγματοποίησαν περισσότερες από 9.500 ταξινομήσεις στην Ελλάδα, κατακτώντας μερίδιο περίπου 6,5% της αγοράς.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 η διείσδυσή τους επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο, με το συνολικό μερίδιό τους να κινείται πλέον κοντά στο 9%.

Η λεπτομερής εικόνα των ταξινομήσεων δείχνει και κάτι ακόμη σημαντικό: η κινεζική παρουσία δεν είναι πλέον διάσπαρτη ανάμεσα σε δεκάδες μικρούς και άγνωστους κατασκευαστές.

Ήδη αρχίζουν να ξεχωρίζουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.

Κινεζική μάρκα Ταξινομήσεις Ιαν.–Μάιος 2026 MG 1.847 Chery 1.555 BYD 1.166 Omoda 232 Geely 164 Jaecoo 141 Leapmotor 126 Changan 111 Aion 69 Zeekr 59 XPeng 56

MG, Chery και BYD αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των ταξινομήσεων των κινεζικών μαρκών στο πρώτο πεντάμηνο.

Με άλλα λόγια, η κινεζική επέλαση δεν είναι ακόμη ένα ενιαίο κύμα δεκάδων εταιρειών. Αρχίζει ήδη να δημιουργεί τους δικούς της νικητές και χαμένους.

Η ελληνική αγορά μεγαλώνει – οι Κινέζοι όμως τρέχουν γρηγορότερα

Η συνολική αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 στις 83.969 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 7,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι Κινέζοι, όμως, εκμεταλλεύονται μια βαθύτερη αλλαγή στη σύνθεση της ζήτησης.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα υβριδικά HEV έφθασαν στο 56,6% της αγοράς, τα plug-in hybrid στο 6,2% και τα αμιγώς ηλεκτρικά BEV στο 6,3%.

Παράλληλα, τα SUV κατέλαβαν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής αγοράς νέων αυτοκινήτων.

Ακριβώς εκεί βρίσκεται το ισχυρότερο σημείο των κινεζικών κατασκευαστών.

Δεν επιχειρούν να κατακτήσουν την Ευρώπη με μικρά, φθηνά βενζινοκίνητα μοντέλα προηγούμενων δεκαετιών.

Έρχονται με SUV, ηλεκτρικά, plug-in hybrid και υβριδικά.

Δηλαδή, σχεδόν ακριβώς με τα προϊόντα προς τα οποία στρέφεται σήμερα η ζήτηση.

Το μεγάλο όπλο δεν είναι πλέον μόνο η τιμή

Η παλιά αντίληψη ότι το κινεζικό αυτοκίνητο αγοράζεται αποκλειστικά επειδή είναι φθηνό είναι πλέον ξεπερασμένη.

Η νέα γενιά κινεζικών εταιρειών έχει αλλάξει στρατηγική.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιχειρεί να είναι η απολύτως φθηνότερη επιλογή. Επιχειρεί να προσφέρει περισσότερο αυτοκίνητο για τα ίδια χρήματα.

Μεγάλες οθόνες, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, κάμερες 360 μοιρών, πλούσιος βασικός εξοπλισμός, ηλεκτρικές λειτουργίες που στους Ευρωπαίους ανταγωνιστές συχνά βρίσκονται στη λίστα των έξτρα, μεγάλες εγγυήσεις και επιθετικές χρηματοδοτικές προσφορές αλλάζουν τη σύγκριση.

Το ερώτημα για τον καταναλωτή παύει σταδιακά να είναι:

«Θα αγοράσω ευρωπαϊκό ή κινέζικο;»

Και γίνεται:

«Τι παίρνω με 25.000, 30.000 ή 40.000 ευρώ;»

Σε αυτό το ερώτημα οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν πλέον πάντοτε την αυτονόητη απάντηση.

Οι Έλληνες εισαγωγείς κατάλαβαν τι έρχεται

Ίσως το ισχυρότερο σημάδι ότι η κινεζική παρουσία δεν αποτελεί μια προσωρινή μόδα είναι ότι πίσω από τις νέες μάρκες δεν βρίσκονται περιθωριακοί παίκτες.

Η MG αναπτύσσεται μέσω του ομίλου Συγγελίδη, η BYD μέσω της Σφακιανάκης και η Chery μέσω της Spanos Group.

Η Autohellas έχει αποκτήσει παρουσία σε μάρκες όπως οι XPeng, Changan και Leapmotor, ενώ Omoda και Jaecoo, NIO και άλλοι κατασκευαστές αποκτούν πρόσβαση στην ελληνική αγορά μέσα από ισχυρά εισαγωγικά και εμπορικά δίκτυα.

Αυτό είναι κρίσιμο.

Ο μεγαλύτερος φόβος του Έλληνα καταναλωτή απέναντι σε μια άγνωστη μάρκα δεν είναι απαραίτητα η χώρα κατασκευής της.

Είναι το ερώτημα:

«Ποιος θα μου το επισκευάζει σε πέντε χρόνια; Θα υπάρχουν ανταλλακτικά; Θα υπάρχει αντιπροσωπεία;»

Όταν πίσω από μια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ένας μεγάλος και ήδη εδραιωμένος ελληνικός επιχειρηματικός όμιλος, ένα σημαντικό μέρος αυτής της ανασφάλειας περιορίζεται.

Η Κίνα δεν εξάγει απλώς αυτοκίνητα – εξάγει την τεράστια παραγωγική της ισχύ

Το φαινόμενο είναι πολύ μεγαλύτερο από την Ελλάδα.

Η Κίνα διαθέτει πλέον μια τεράστια παραγωγική μηχανή στον χώρο της αυτοκίνησης και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση.

Η εγχώρια αγορά της έχει προσφέρει στους μεγάλους κατασκευαστές τεράστια κλίμακα, ενώ η πίεση για νέες πωλήσεις στρέφει όλο και μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής προς το εξωτερικό.

Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους.

Η BYD, η Chery, η Geely, η SAIC και άλλοι κινεζικοί όμιλοι δεν λειτουργούν πλέον ως περιφερειακοί παίκτες.

Έχουν παγκόσμιες φιλοδοξίες.

Και διαθέτουν το κεφάλαιο, την παραγωγική βάση και την τεχνολογία για να τις υποστηρίξουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα, θεωρώντας ότι οι κρατικές ενισχύσεις δημιουργούν συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Όμως οι κινεζικές εταιρείες προσαρμόζονται.

Επενδύουν περισσότερο σε υβριδικά και plug-in hybrid μοντέλα, εξετάζουν ή υλοποιούν παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη και δημιουργούν τοπικά δίκτυα.

Η μάχη, επομένως, μεταφέρεται από το τελωνείο στην ίδια την αγορά.

Το πραγματικό πρόβλημα για τους Ευρωπαίους

Για δεκαετίες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες διέθεταν τρία τεράστια πλεονεκτήματα:

ισχυρή τεχνογνωσία στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, ιστορικά brands και πυκνά δίκτυα διανομής.

Η ηλεκτροκίνηση άλλαξε μέρος αυτής της εξίσωσης.

Η αξία ενός αυτοκινήτου μεταφέρεται σταδιακά από τον κινητήρα και το κιβώτιο προς την μπαταρία, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το software, τις οθόνες, τους αισθητήρες και τα συστήματα συνδεσιμότητας.

Και σε αυτά τα πεδία η Κίνα δεν είναι πλέον ο φθηνός ακόλουθος της Δύσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι ήδη πρωταγωνιστής.

Οι μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι διαθέτουν τεράστια κλίμακα παραγωγής, γρήγορους κύκλους ανάπτυξης νέων μοντέλων και ολοένα ισχυρότερη τεχνογνωσία στις μπαταρίες και στο λογισμικό.

Αυτό ακριβώς είναι που ανησυχεί περισσότερο τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Δεν αντιμετωπίζουν απλώς έναν ανταγωνιστή χαμηλού κόστους.

Αντιμετωπίζουν έναν ανταγωνιστή που, σε ορισμένους τομείς της νέας αυτοκίνησης, μπορεί να έχει ήδη τεχνολογικό προβάδισμα.

Όχι, όμως, δεν θα επιβιώσουν όλοι

Η εικόνα της κινεζικής επέλασης δεν πρέπει να οδηγήσει στο αντίθετο λάθος: ότι κάθε κινεζική μάρκα που εμφανίζεται σήμερα στην Ελλάδα θα υπάρχει και σε δέκα χρόνια.

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή αγορά έχουν ήδη γεμίσει με ονόματα που ο μέσος καταναλωτής δυσκολεύεται ακόμη και να ξεχωρίσει μεταξύ τους.

Ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός.

Κάποιες εταιρείες θα αναπτυχθούν.

Άλλες θα συγχωνευθούν.

Κάποιες ενδέχεται να αποχωρήσουν.

Η δεύτερη φάση της μάχης θα είναι πολύ πιο δύσκολη από την πρώτη.

Δεν θα κριθεί μόνο στην τιμή αγοράς.

Θα κριθεί στην αξιοπιστία μετά από 100.000 χιλιόμετρα, στην ταχύτητα προμήθειας ανταλλακτικών, στην ποιότητα του service, στις αναβαθμίσεις λογισμικού, στη μεταπωλητική αξία και τελικά στην εμπιστοσύνη που θα καταφέρει να δημιουργήσει κάθε μάρκα.

Το δύσκολο δεν είναι να πουλήσεις 1.000 αυτοκίνητα.

Το δύσκολο είναι να πείσεις τον ιδιοκτήτη του πρώτου να αγοράσει και δεύτερο.

Η μεγάλη ανατροπή μπορεί να έρθει νωρίτερα απ’ όσο νομίζουμε

Με βάση τη σημερινή δυναμική, δεν θα ήταν παράλογο οι κινεζικές μάρκες να κλείσουν το 2026 με διψήφιο συνολικό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για βεβαιότητα.

Ωστόσο, η μετάβαση από περίπου 6,5% το 2025 σε επίπεδα κοντά στο 9% μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 δείχνει ότι η τάση είναι ισχυρή.

Το πιθανότερο σενάριο δεν είναι να εξαφανιστούν οι ευρωπαϊκές, ιαπωνικές ή κορεατικές μάρκες.

Είναι να δημιουργηθεί μια νέα κανονικότητα, όπου τέσσερις ή πέντε μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι θα βρίσκονται μόνιμα ανάμεσα στους βασικούς παίκτες της ελληνικής αγοράς.

Και αυτό θα ασκήσει πίεση σε όλους.

Στις τιμές.

Στον εξοπλισμό.

Στις εγγυήσεις.

Στην τεχνολογία.

Στους χρόνους παρουσίασης νέων μοντέλων.

Για τον καταναλωτή, ο αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να αποδειχθεί θετικός.

Για τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, όμως, το μήνυμα είναι πολύ πιο σκληρό:

η εποχή κατά την οποία ένα ευρωπαϊκό ή ιαπωνικό σήμα μπορούσε να χρεώνει σημαντικό premium απλώς και μόνο λόγω του ονόματός του αρχίζει να τελειώνει.

Η σκοτεινή πλευρά της κινεζικής επέλασης: όταν το φθηνότερο αυτοκίνητο μπορεί να έχει ακριβό τίμημα

Η ταχεία άνοδος των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών έχει αναμφίβολα μια θετική πλευρά για τον καταναλωτή.

Περισσότερος ανταγωνισμός σημαίνει συνήθως καλύτερες τιμές, πλουσιότερο εξοπλισμό και μεγαλύτερη πίεση προς τους παραδοσιακούς κατασκευαστές να βελτιώσουν τα προϊόντα τους.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά.

Και αυτή είναι πολύ πιο σύνθετη από το ερώτημα αν ένα κινεζικό SUV κοστίζει 3.000 ή 5.000 ευρώ λιγότερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν η σημερινή μεγάλη διαφορά κόστους αποτελεί αποκλειστικά αποτέλεσμα τεχνολογικής και παραγωγικής υπεροχής ή εάν σε σημαντικό βαθμό υποστηρίζεται από ένα κρατικά ενισχυόμενο βιομηχανικό μοντέλο που επιτρέπει στις κινεζικές εταιρείες να κατακτούν ξένες αγορές πολύ ταχύτερα.

Εδώ βρίσκεται και ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος για την Ευρώπη.

Ο κίνδυνος αποβιομηχάνισης της Ευρώπης

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι ένας ακόμη εμπορικός κλάδος για την Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς πυλώνες της βιομηχανικής της βάσης.

Περίπου 13,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο της αυτοκίνησης.

Εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες χάσουν σημαντικό μέρος της εγχώριας αγοράς τους, η επίπτωση δεν θα περιοριστεί στα κέρδη της Volkswagen, της Stellantis, της Renault ή της BMW.

Θα μεταφερθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα.

Στους προμηθευτές εξαρτημάτων.

Στις βιομηχανίες μετάλλου.

Στις εταιρείες ηλεκτρονικών.

Στις μεταφορές.

Στην έρευνα και ανάπτυξη.

Στην απασχόληση.

Η Ελλάδα δεν διαθέτει μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία ώστε να δεχθεί άμεσα το πρώτο κύμα ενός τέτοιου πλήγματος.

Ως μέλος όμως μιας οικονομικής ένωσης που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γερμανική, τη γαλλική και την ιταλική βιομηχανική δραστηριότητα, δύσκολα θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από μια σοβαρή ευρωπαϊκή αποβιομηχάνιση.

Η πτώση της παραγωγής σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες σημαίνει χαμηλότερη ανάπτυξη, μικρότερες επενδύσεις, χαμηλότερη ζήτηση και τελικά επιπτώσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.

Από την ενεργειακή εξάρτηση στην τεχνολογική εξάρτηση;

Η Ευρώπη πέρασε τις προηγούμενες δεκαετίες οικοδομώντας μια επικίνδυνη ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία.

Το ερώτημα είναι αν τώρα κινδυνεύει να δημιουργήσει μια διαφορετική εξάρτηση από την Κίνα.

Όχι μόνο στα αυτοκίνητα.

Αλλά στις μπαταρίες.

Στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Στο λογισμικό.

Στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι ένα κινεζικό αυτοκίνητο είναι κινεζικό.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν μια ολόκληρη ήπειρος χάνει την ικανότητα να σχεδιάζει, να παράγει και να ελέγχει την τεχνολογία πάνω στην οποία θα βασίζονται οι μετακινήσεις της.

Διότι η οικονομική εξάρτηση, όταν αποκτά μεγάλη κλίμακα, μετατρέπεται αναπόφευκτα και σε γεωπολιτική ευπάθεια.

Το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον απλώς ένα αυτοκίνητο

Υπάρχει και μια ακόμη διάσταση που συχνά υποτιμάται.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πλέον ουσιαστικά κινούμενοι υπολογιστές.

Διαθέτουν κάμερες, μικρόφωνα, GPS, αισθητήρες, εφαρμογές, σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα απομακρυσμένων ενημερώσεων λογισμικού.

Συλλέγουν και επεξεργάζονται τεράστιο όγκο δεδομένων για τη θέση, τη συμπεριφορά και τις συνήθειες του οδηγού.

Το ζήτημα αυτό δεν αφορά αποκλειστικά τις κινεζικές μάρκες.

Αφορά ολόκληρη την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Όμως όταν ο κατασκευαστής, το λογισμικό και η υποδομή διαχείρισης δεδομένων βρίσκονται σε μια χώρα με διαφορετικό πολιτικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο από εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ζήτημα της διαφάνειας και του ελέγχου αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.

Η Ευρώπη θα χρειαστεί επομένως να εξασφαλίσει ότι όλοι οι κατασκευαστές, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, λειτουργούν με τους ίδιους αυστηρούς κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και τις απομακρυσμένες λειτουργίες των οχημάτων.

Η μεγάλη παγίδα της μεταπωλητικής αξίας

Υπάρχει επίσης ένα πολύ πιο άμεσο πρόβλημα για τον Έλληνα καταναλωτή.

Η σημερινή χαμηλή τιμή αγοράς δεν σημαίνει αυτομάτως χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Ορισμένες από τις μάρκες που εισέρχονται σήμερα στην Ευρώπη μπορεί να εξελιχθούν σε παγκόσμιους κολοσσούς.

Κάποιες άλλες, όμως, πιθανότατα δεν θα επιβιώσουν.

Σε μια βιομηχανία όπου εμφανίζονται δεκάδες νέες μάρκες, το ενδεχόμενο συγκέντρωσης, εξαγορών ή αποχωρήσεων είναι πραγματικό.

Και για τον ιδιοκτήτη ενός αυτοκινήτου αυτό μπορεί να σημαίνει δυσκολότερη πρόσβαση σε ανταλλακτικά, αβεβαιότητα ως προς το service, περιορισμένη τεχνική υποστήριξη και σημαντικά χαμηλότερη μεταπωλητική αξία.

Ένα αυτοκίνητο που αγοράστηκε φθηνότερα κατά 5.000 ευρώ μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακριβότερο εάν, έπειτα από πέντε χρόνια, αξίζει 8.000 ευρώ λιγότερο από τον ανταγωνισμό.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο άγνωστο της σημερινής κινεζικής επέλασης.

Οι καταναλωτές γνωρίζουν την τιμή αγοράς.

Δεν γνωρίζουν ακόμη την τιμή εξόδου.

Ο κίνδυνος ενός νέου μονοπωλίου αφού πρώτα αποδυναμωθεί το παλιό

Υπάρχει τέλος ένα ιστορικά γνώριμο οικονομικό σενάριο.

Ένας νέος παίκτης εισέρχεται σε μια αγορά με εξαιρετικά επιθετική τιμολογιακή πολιτική.

Οι υφιστάμενοι ανταγωνιστές χάνουν μερίδια, περιορίζουν παραγωγή, κλείνουν εργοστάσια ή συγχωνεύονται.

Και όταν ο αριθμός των ανταγωνιστών μειωθεί αρκετά, η αγορά παύει να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ήταν στην αρχή.

Δεν υπάρχει σήμερα απόδειξη ότι αυτό αποτελεί συντονισμένο σχέδιο των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο.

Υπάρχει όμως ένας πραγματικός οικονομικός κίνδυνος:

εάν η Ευρώπη χάσει σημαντικό μέρος της αυτοκινητοβιομηχανικής της ικανότητας, η επαναδημιουργία της στο μέλλον θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και πανάκριβη.

Ένα εργοστάσιο που κλείνει μπορεί να μην ξανανοίξει ποτέ.

Ένας μηχανικός που εγκαταλείπει τον κλάδο παίρνει μαζί του τεχνογνωσία.

Μια εφοδιαστική αλυσίδα που μεταφέρεται στην Ασία δεν επιστρέφει απλώς με μια κυβερνητική απόφαση.

Το δύσκολο δίλημμα

Η απάντηση, βεβαίως, δεν μπορεί να είναι να απαγορευθούν τα κινεζικά αυτοκίνητα ούτε να προστατευθούν για πάντα οι ευρωπαϊκές εταιρείες από τον ανταγωνισμό.

Εάν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές διαθέτουν ακριβότερα προϊόντα, υστερούν σε τεχνολογία ή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, δεν μπορούν να απαιτούν από τον Ευρωπαίο καταναλωτή να χρηματοδοτεί επ’ αόριστον τις δικές τους αδυναμίες.

Ο προστατευτισμός μπορεί να καθυστερήσει το πρόβλημα.

Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανταγωνιστικότητα.

Από την άλλη πλευρά, η πλήρης αδιαφορία απέναντι σε κρατικές επιδοτήσεις, στρατηγικές εξαρτήσεις και πιθανή απώλεια μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ευρώπης θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορικό λάθος.

Κάπου εδώ βρίσκεται το πραγματικό δίλημμα της κινεζικής απόβασης.

Για τον μεμονωμένο καταναλωτή, ένα καλύτερα εξοπλισμένο αυτοκίνητο σε χαμηλότερη τιμή είναι αναμφίβολα μια καλή συμφωνία.

Για μια οικονομία, όμως, η αντικατάσταση της εγχώριας παραγωγής από εισαγωγές μπορεί να αποδειχθεί πολύ ακριβότερη από την έκπτωση που πήρε ο καταναλωτής στην αντιπροσωπεία.

Η μεγάλη μάχη, επομένως, δεν είναι ανάμεσα στο «κινεζικό» και το «ευρωπαϊκό» αυτοκίνητο.

Είναι ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ερωτήματα:

Τι συμφέρει σήμερα τον καταναλωτή;

και

τι συμφέρει μακροπρόθεσμα την ευρωπαϊκή οικονομία;

Και οι δύο απαντήσεις δεν είναι υποχρεωτικά ίδιες.

Η κινεζική απόβαση στους ελληνικούς δρόμους βρίσκεται ακόμη στην αρχή της.

Όμως αυτή τη φορά οι Κινέζοι δεν έρχονται για να δοκιμάσουν την αγορά.

Έρχονται για να πάρουν μερίδιο. Και, όπως δείχνουν ήδη οι αριθμοί, το παίρνουν.

Το αν αυτή η εξέλιξη θα καταλήξει σε μια υγιή ανανέωση του ανταγωνισμού ή σε μια νέα στρατηγική εξάρτηση της Ευρώπης θα είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και βιομηχανικές μάχες της επόμενης δεκαετίας.