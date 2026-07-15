Υπερβαση στόχου 9,4% στα φοροέσοδα Ιουνίου – Κατά 2,1% στο εξάμηνο

Οι φόροι κρατούν ψηλά τα έσοδα και οι καθυστερήσεις πληρωμών περιορίζουν τις δαπάνες, διαμορφώνοντας πλεόνασμα 4,48 δισ. ευρώ στο εξάμηνο.

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Την υπέρβαση στόχων στο πεδίο των φορολογικών εσόδων αλλά και του πρωτογενούς πλεονάσματος καταγράφουν τα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση προϋπολογισμού εξαμήνου που ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΟΟ.

Τον Ιούνιο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,888 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4% έναντι του στόχου και στο α’ εξάμηνο ήταν αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου, ενισχύοντας τα επιχειρήματα για επιπλέον περιθωριο για μέτρα στήριξης. Η υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 159 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

Αναλυτικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,48 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερδιπλάσιο του στόχου των 1,953 δισ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρέμεινε ελλειμματικό, αλλά το έλλειμμα περιορίστηκε στα 941 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά την υπέρβαση κατά 2,527 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό για το πρωτογενές πλεόνασμα, το μεγαλύτερο μέρος της αφορά ετεροχρονισμούς πληρωμών και έκτακτα έσοδα. Αν αφαιρεθούν, η υπέρβαση έναντι του στόχου περιορίζεται στα 159 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, από το αποτέλεσμα εξαιρούνται 81 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων, 555 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 1,597 δισ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Προστίθενται επίσης 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, ποσό που σε δημοσιονομικούς όρους καταγράφεται στα χρόνια της παραχώρησης.

Μετά από αυτές τις προσαρμογές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 159 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτό είναι το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης και δεν ταυτίζεται ούτε με το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους ούτε με το σύνολο της γενικής κυβέρνησης.

Οι φόροι κράτησαν ψηλά τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 35,995 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, υψηλότερα κατά 1,063 δισ. ευρώ από τον στόχο.

Ωστόσο στον στόχο του Ιουνίου είχε ενσωματωθεί είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από το ποσό αυτό, τα 884 εκατ. ευρώ είχαν εισπραχθεί νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται εντός του 2026.

Αν αφαιρεθεί η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, η υπέρβαση των καθαρών εσόδων φτάνει τα 1,437 δισ. ευρώ.

Υψηλά τα έσοδα από φόρους

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33,919 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνουν, όμως, δύο έκτακτες ή μη επαναλαμβανόμενες εισπράξεις: 306 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για το καζίνο στο Ελληνικό.

Χωρίς αυτά τα ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται στα 33,478 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι υψηλότερα κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Στον αντίποδα, οι συνολικές δαπάνες περιορίστηκαν στα 36,94 δισ. ευρώ, περίπου 1,13 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω μεταθέσεων πληρωμών.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, παρουσιάζεται έλλειμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 941 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 3.136 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και ελλείμματος 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.480 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.953 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4.519 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 81 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 555 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 1.597 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 159 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Σημείωση: στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα:

ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 35.995 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.063 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ωστόσο στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης, είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο ποσού ύψους 1.258 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του, ήτοι ποσό 884 εκατ. ευρώ προεισπράχθηκε τον μήνα Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.437 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33,919 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν: (α) το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε και (β) το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025. Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33.478 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.778 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,745 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 90 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (2,655 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα τον Ιούνιο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.777 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1.469 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, εξαιτίας του γεγονότος ότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού ύψους 1.258 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εισπράχθηκε τον μήνα Απρίλιο, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 211 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ κατά 484 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,888 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 694 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο (574 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 484 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο (710 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθαν στα 36.936 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (38.068 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1.991 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1.147 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

Ι. Η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1.201 εκατ. ευρώ,

II. Η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 1.354 εκατ. ευρώ,

III. Η επιχορήγηση ύψους 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

IV. Οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 683 εκατ. ευρώ,

V. Οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 244 εκατ. ευρώ,

VI. Η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS,

VII. Πληρωμή 45 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης

VIII. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 220 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 5.796 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 745 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025.