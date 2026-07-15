«Φρέναρε» η Κίνα – Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης εδώ και 3 χρόνια

Η κινεζική οικονομία κατέγραψε το ασθενέστερο τρίμηνο ανάπτυξης των τελευταίων τρεισήμισι ετών, εντείνοντας τις πιέσεις προς το Πεκίνο για νέα μέτρα τόνωσης της οικονομίας, καθώς η κατάρρευση των επενδύσεων συνεχίζει να υπονομεύει την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, έναντι ανάπτυξης 5% το πρώτο τρίμηνο και χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών, που ανέμεναν αύξηση 4,5%.

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Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ βρίσκεται και κάτω από τον επίσημο στόχο της κινεζικής κυβέρνησης για ανάπτυξη 4,5%-5% το 2026.

Κατάρρευση των επενδύσεων

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παραμένουν οι επενδύσεις.

Οι επενδύσεις παγίων στις αστικές περιοχές μειώθηκαν κατά 5,7% το πρώτο εξάμηνο του έτους, επίδοση αισθητά χειρότερη από το -4,9% που ανέμενε η αγορά.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η πτώση στις επιμέρους κατηγορίες:

οι επενδύσεις στην αγορά ακινήτων υποχώρησαν κατά 18%,

στις υποδομές κατά 2,4%,

στη μεταποίηση κατά 1,2%.

Οι οικονομολόγοι αποδίδουν την επιδείνωση στο γεγονός ότι οι τοπικές κυβερνήσεις διοχετεύουν σημαντικούς πόρους στην αναδιάρθρωση του χρέους τους, ενώ παράλληλα περιορίζονται τα διαθέσιμα νέα επενδυτικά έργα.

Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Η απογοητευτική εικόνα ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το Πεκίνο θα προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας μέσα στο τρίτο τρίμηνο.

Ο Economist Intelligence Unit εκτιμά ότι η κινεζική κυβέρνηση πιθανότατα θα προχωρήσει ακόμη και σε νέα μείωση των επιτοκίων, με στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, αναλυτές της Moody’s Analytics επισημαίνουν ότι η προσπάθεια του Πεκίνου να περιορίσει την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα και να βάλει τέλος στον έντονο ανταγωνισμό τιμών μεταξύ επιχειρήσεων θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Κατανάλωση και βιομηχανία εκπέμπουν θετικά σήματα

Παρά τη συνολική επιβράδυνση, ορισμένοι δείκτες εμφάνισαν βελτίωση τον Ιούνιο.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, ανακάμπτοντας από τη μείωση 0,6% του Μαΐου και ξεπερνώντας τις προβλέψεις, που έκαναν λόγο για νέα υποχώρηση.

Ταυτόχρονα, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 5,3%, έναντι εκτίμησης για 4,7%, επιταχύνοντας από το 4,5% του προηγούμενου μήνα.

Ωστόσο, η ανάκαμψη της μεταποίησης και των εξαγωγών, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τη συνεχιζόμενη αδυναμία της εγχώριας κατανάλωσης και της αγοράς ακινήτων.

«Οξεία ανισορροπία» στην οικονομία

Η ίδια η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας έκανε λόγο για «οξεία ανισορροπία» μεταξύ της υπερβάλλουσας παραγωγής και της υποτονικής ζήτησης, καλώντας την κυβέρνηση να ενισχύσει τις αντικυκλικές παρεμβάσεις.

Την ίδια ώρα, κορυφαίοι Κινέζοι οικονομολόγοι ζητούν πιο επιθετική δημοσιονομική πολιτική. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα και πρώην σύμβουλος της κεντρικής τράπεζας, Λι Νταοκούι, πρότεινε σημαντική αύξηση του κρατικού δανεισμού, ακόμη και πάνω από το διπλάσιο των 12 τρισ. γουάν νέου χρέους που προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός, ώστε να ανακοπεί η επιβράδυνση της οικονομίας.