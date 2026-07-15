ΧΑ: Τραπεζικές πιέσεις και απώλεια των 2.500 μονάδων – Στις 2.485,75 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η χθεσινή εντυπωσιακή αναστροφή δεν βρήκε συνέχεια στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά επέστρεψε σήμερα σε αρνητικό έδαφος, με τις τραπεζικές μετοχές να αποτελούν τον βασικό αδύναμο κρίκο και τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από το κρίσιμο ψυχολογικό και τεχνικό όριο των 2.500 μονάδων.

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Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.485,75 μονάδες, με πτώση 0,89%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,09%, στις 6.307,97 μονάδες. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος έχασε 2,15%, καθώς και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά.

Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 278,81 εκατ. ευρώ, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό σε απόλυτους όρους, χωρίς αυτό από μόνο του να μεταφράζεται σε θετικό μήνυμα για την αγορά. Αντίθετα, η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα συνοδεύθηκε από ευρείες ρευστοποιήσεις, κυρίως στις τραπεζικές μετοχές και σε σειρά τίτλων υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Το βασικό συμπέρασμα της ημέρας είναι ότι η περιοχή των 2.500 μονάδων, η οποία τις τελευταίες συνεδριάσεις λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά, δεν κατάφερε να κρατήσει. Η σημερινή υποχώρηση δεν ανατρέπει από μόνη της τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση, αλλά επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα εάν η αγορά χρειάζεται πλέον μια βαθύτερη περίοδο συσσώρευσης και αποφόρτισης μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων μηνών.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.485,75 -0,89% FTSE Large Cap 6.307,97 -1,09% Τραπεζικός Δείκτης 2.785,79 -2,15% ATHEX ESG 2.952,93 -0,94% Συνολικός τζίρος 278,81 εκατ. ευρώ —

Η συνεδρίαση είχε καθαρά αρνητικό πρόσημο από τα πρώτα στάδιά της. Οι πωλητές διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ οι όποιες προσπάθειες αντίδρασης αποδείχθηκαν περιορισμένες και βραχύβιες.

Το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα έδειξε επανειλημμένες προσπάθειες σταθεροποίησης, χωρίς όμως την απαιτούμενη αγοραστική δύναμη για την επιστροφή πάνω από τις 2.500 μονάδες. Η αγορά κατάφερε να απομακρυνθεί από τα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε σαφώς αρνητικό.

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των πωλήσεων

Η σημερινή πτώση είχε έντονο τραπεζικό χαρακτήρα.

Η Eurobank υποχώρησε κατά 3,66%, στα 4,21 ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με απώλειες 2,55%, στα 14,90 ευρώ, ενώ η Alpha Bank έχασε 2,01%, στα 3,997 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,43%, στα 9,246 ευρώ.

Τράπεζα Τιμή Μεταβολή Eurobank 4,21 € -3,66% Εθνική Τράπεζα 14,90 € -2,55% Alpha Bank 3,997 € -2,01% Πειραιώς 9,246 € -1,43%

Η συνολική εικόνα του κλάδου δείχνει ότι, μετά τη μεγάλη άνοδο που έχει προηγηθεί, οι τραπεζικές μετοχές βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με ισχυρότερες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Γενικό Δείκτη. Οι τράπεζες παραμένουν ο σημαντικότερος μοχλός της φετινής χρηματιστηριακής ανόδου και οποιαδήποτε ουσιαστική διόρθωσή τους μεταφέρεται σχεδόν αυτόματα στο σύνολο της αγοράς.

Με απλά λόγια: το Χρηματιστήριο Αθηνών δύσκολα μπορεί να πραγματοποιήσει νέα αποφασιστική ανοδική κίνηση εάν ο τραπεζικός κλάδος δεν σταθεροποιηθεί.

Νέα πτώση για την Allwyn

Στις μετοχές που συνέχισαν να προβληματίζουν βρέθηκε και η Allwyn, η οποία υποχώρησε κατά 2,07%, στα 13,22 ευρώ.

Η μετοχή εξακολουθεί να εμφανίζει σαφή σχετική αδυναμία έναντι του Γενικού Δείκτη, αδυνατώντας να ακολουθήσει το μεγάλο ανοδικό κύμα που προηγήθηκε στην ελληνική αγορά. Η περιοχή των 13 ευρώ έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη τεχνική σημασία, καθώς μια παρατεταμένη παραμονή κοντά σε αυτά τα επίπεδα επιβεβαιώνει ότι η μετοχή χρειάζεται έναν σαφή νέο καταλύτη προκειμένου να αλλάξει συμπεριφορά.

Πιέσεις καταγράφηκαν επίσης στην Cenergy, με πτώση 2,46%, στην Titan με -2,42%, στην ΕΛΧΑ με -2,11%, ενώ η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 1,20%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση της Credia, κατά 10,83%, χωρίς πάντως η συγκεκριμένη κίνηση, λόγω του διαφορετικού ειδικού βάρους της μετοχής, να έχει την ίδια επίδραση στον Γενικό Δείκτη με τις απώλειες των μεγάλων τραπεζικών τίτλων.

Οι μετοχές που αντιστάθηκαν

Η πτώση δεν ήταν καθολική.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ, με κέρδη 3,71%, ενώ η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 3,65%. Η συμπεριφορά των δύο διυλιστηριακών ομίλων λειτούργησε ως σημαντικό αντίβαρο στις πιέσεις από τον τραπεζικό κλάδο.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε άνοδο 2,10%, η ΕΥΔΑΠ κέρδισε 1,79%, ο ΔΑΑ ενισχύθηκε κατά 1,35%, ενώ η Viohalco έκλεισε με κέρδη 1,24%.

Θετικό πρόσημο διατήρησε και η ΔΕΗ, με άνοδο 0,79%, ενώ η Metlen κατάφερε να κλείσει στο +0,29%, στα 41,72 ευρώ.

Μετοχή Μεταβολή ΕΛΠΕ +3,71% Motor Oil +3,65% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +2,10% ΕΥΔΑΠ +1,79% ΔΑΑ +1,35% Viohalco +1,24% ΔΕΗ +0,79% Metlen +0,29%

Η διαφοροποίηση αυτή είναι σημαντική. Δείχνει ότι η αγορά δεν βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση γενικευμένης φυγής από το ρίσκο. Υπάρχουν κεφάλαια που συνεχίζουν να αναζητούν επιμέρους επενδυτικές ευκαιρίες και πραγματοποιείται περισσότερο rotation μεταξύ κλάδων και μετοχών παρά οριζόντια εγκατάλειψη της αγοράς.

Το τεχνικό μήνυμα: Η πρώτη μάχη χάθηκε στις 2.500 μονάδες

Από τεχνικής πλευράς, το σημερινό κλείσιμο είναι σαφώς πιο αδύναμο από εκείνο της προηγούμενης συνεδρίασης.

Οι 2.500 μονάδες δεν είναι απλώς ένας στρογγυλός αριθμός. Αποτελούν το βασικό επίπεδο γύρω από το οποίο έχει περιστραφεί η βραχυπρόθεσμη μάχη αγοραστών και πωλητών.

Η επιστροφή στις 2.485,75 μονάδες σημαίνει ότι η αγορά περνά εκ νέου κάτω από αυτό το σημείο αναφοράς και καλείται τώρα να αποδείξει ότι πρόκειται για μία προσωρινή οπισθοχώρηση και όχι για την αρχή μιας ευρύτερης διορθωτικής κίνησης.

Η πρώτη σημαντική ζώνη άμυνας εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή των 2.470–2.480 μονάδων. Όσο αυτή η περιοχή διατηρείται, η εικόνα μπορεί να ερμηνευθεί ως φυσιολογική βραχυπρόθεσμη διόρθωση και συσσώρευση μετά από μια πολύ ισχυρή ανοδική περίοδο.

Αντίθετα, μια καθαρή διάσπαση προς τα κάτω θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αναζήτηση χαμηλότερων στηρίξεων.

Στην ανοδική πλευρά, η άμεση επιστροφή και σταθεροποίηση πάνω από τις 2.500 μονάδες είναι πλέον η πρώτη προϋπόθεση για να αποκατασταθεί η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα. Στη συνέχεια, η αγορά θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει ξανά τη δυναμική για προσέγγιση των πρόσφατων υψηλών.

Το πρόβλημα δεν είναι η πτώση – Είναι η συμπεριφορά των τραπεζών

Μία ημερήσια πτώση της τάξης του 0,89% δεν αποτελεί, από μόνη της, λόγο ανησυχίας για μια αγορά που έχει προηγουμένως διανύσει μεγάλη ανοδική διαδρομή.

Το στοιχείο που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή είναι η ένταση της διόρθωσης στον τραπεζικό δείκτη.

Με πτώση 2,15%, οι τράπεζες υποαπέδωσαν αισθητά έναντι της συνολικής αγοράς. Εφόσον η εικόνα αυτή συνεχιστεί για περισσότερες συνεδριάσεις, η πίεση στον Γενικό Δείκτη θα αυξηθεί και η διάσπαση των 2.500 μονάδων θα αποκτήσει μεγαλύτερη τεχνική βαρύτητα.

Αντίθετα, μια γρήγορη απορρόφηση των πωλήσεων στις τράπεζες θα μπορούσε να επαναφέρει άμεσα το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το κλειδί των επόμενων συνεδριάσεων.

Υψηλός τζίρος, αλλά όχι απαραίτητα θετικό μήνυμα

Τα 278,81 εκατ. ευρώ συναλλαγών επιβεβαιώνουν ότι η αγορά διαθέτει σημαντική εμπορευσιμότητα και επενδυτική δραστηριότητα.

Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή στην ερμηνεία του αριθμού.

Ο υψηλός τζίρος σε απόλυτο μέγεθος είναι θετικό στοιχείο για το βάθος της αγοράς, αλλά όταν συνοδεύεται από πτώση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις, σημαίνει επίσης ότι οι πωλητές ήταν ενεργοί και διέθεταν σημαντική δύναμη.

Συνεπώς, το ζητούμενο δεν είναι απλώς πόσα χρήματα αλλάζουν χέρια, αλλά σε ποια κατεύθυνση πραγματοποιούνται οι συναλλαγές και σε ποιες μετοχές συγκεντρώνεται η προσφορά.

Τι κρατάμε από τη συνεδρίαση

Η σημερινή ημέρα έστειλε τρία καθαρά μηνύματα.

Πρώτον, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο χθεσινό θεαματικό rebound.

Δεύτερον, οι τράπεζες έχουν περάσει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από τη θέση του βασικού κινητήρα της ανόδου στη θέση του σημαντικότερου παράγοντα πίεσης.

Και τρίτον, η αγορά εξακολουθεί να διαθέτει εσωτερικές αντιστάσεις, όπως φάνηκε από την ισχυρή εικόνα των ενεργειακών μετοχών, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλων επιλεγμένων τίτλων.

Η απώλεια των 2.500 μονάδων είναι ένα προειδοποιητικό σήμα, όχι ακόμη όμως απόδειξη αλλαγής της μεγάλης τάσης.

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα δείξουν εάν η αγορά βρίσκεται απλώς σε μια αναγκαία φάση αποφόρτισης ή εάν η διόρθωση αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Το πρώτο τεστ είναι ήδη μπροστά: η συμπεριφορά της ζώνης των 2.470–2.480 μονάδων και, πάνω απ’ όλα, η δυνατότητα των τραπεζών να σταματήσουν την υποχώρηση.

Για την ώρα, το ΧΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά η άνεση των αγοραστών έχει περιοριστεί αισθητά. Η αγορά πέρασε ξανά κάτω από τις 2.500 μονάδες και πλέον καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να τις ανακτήσει γρήγορα.