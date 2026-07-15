aktor:-Η-blue-silk-στηρίζει-την-ΑΜΚ-με-επένδυση-έως-50-εκατ.-ευρώ

Η Blue Silk που κατέχει περίπου το 15,9% των κοινών μετοχών της Aktor, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο στρατηγικό όραμα της διοίκησης της εταιρείας.

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Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την τρίτη βασική μέτοχό του, Blue Silk, για τη συμμετοχή της στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έλαβε η Aktor.

Ειδικότερα, η Blue Silk, η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό περίπου 15,9% των κοινών μετοχών της Aktor, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο στρατηγικό όραμα της διοίκησης της Εταιρείας και στη δέσμευσή της για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων και προϋποθέσεων της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Blue Silk γνωστοποίησε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Aktor με νέα επένδυση ποσού έως €50.000.000.

«Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε σχετική ουσιώδη εξέλιξη» καταλήγει η εισηγμένη.