asml:-Νέα-αναβάθμιση-προβλέψεων-χάρη-στην-έκρηξη-της-ai

Η ASML, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εξοπλισμού λιθογραφίας για τη βιομηχανία των ημιαγωγών, αναθεώρησε προς τα πάνω για δεύτερη φορά μέσα στο 2026 τις προβλέψεις της για τις ετήσιες πωλήσεις.

Η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για τα πιο προηγμένα τσιπ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η ολλανδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι πλέον αναμένει ετήσιες πωλήσεις μεταξύ 43 και 45 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 36 έως 40 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αύξησε και την πρόβλεψη για το μικτό περιθώριο κέρδους στο 54%-56%, από 51%-53% προηγουμένως.

Αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων

Η ASML ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς και στο δεύτερο τρίμηνο.

Οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 9,3 δισ. ευρώ, έναντι εκτίμησης των αναλυτών για 8,8 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,9 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας επίσης τις προσδοκίες των 2,6 δισ. ευρώ.

«Εξαιρετικά ισχυρή» ζήτηση

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κριστόφ Φουκέ, δήλωσε ότι οι νέες παραγγελίες παρέμειναν «εξαιρετικά ισχυρές» κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η εικόνα αυτή επιτρέπει στην ASML να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα, σχεδιάζοντας ενίσχυση κατά 30% της παραγωγής των κορυφαίων συστημάτων EUV (Extreme Ultraviolet) χαμηλού αριθμητικού ανοίγματος (Low NA) αλλά και των συστημάτων DUV immersion μέσα στο 2026.

«Οι πελάτες μας επιταχύνουν τα σχέδια επέκτασης της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Αυτό μεταφράζεται σε δεσμεύσεις παραγγελιών σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και μας προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα για τη μακροπρόθεσμη ζήτηση», ανέφερε ο Φουκέ.

Η δύναμη της εταιρείας

Η ASML βρίσκεται στον πυρήνα της αλυσίδας παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών, καθώς είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που κατασκευάζει τα μηχανήματα λιθογραφίας EUV, τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή των πλέον εξελιγμένων μικροτσίπ.

Η αυξημένη ζήτηση για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί τους μεγάλους κατασκευαστές, όπως η TSMC, η Samsung και η Intel, σε νέες επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση των εργοστασίων τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η TSMC, ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της ASML, ανακοίνωσε αύξηση 68% στις πωλήσεις του Ιουνίου και σχεδιάζει την κατασκευή δύο ακόμη προηγμένων μονάδων συσκευασίας ημιαγωγών στην Ταϊβάν.

REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις, η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Οι επενδυτές προβληματίζονται για το κατά πόσο ο σημερινός καταιγισμός επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ η ASML βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με τους ολοένα αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού προς την Κίνα.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η έντονη επέκταση των εργοστασίων παραγωγής ημιαγωγών και η αδιάκοπη ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.