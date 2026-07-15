bally’s-intralot:-Επεκτείνει-το-συμβόλαιό-της-με-την-premier-lotteries-ireland-(pli)-έως-το-2034

Η Bally’s Intralot ανακοινωσε την επέκταση της πολυετούς συνεργασίας της με την Premier Lotteries Ireland (PLI), διαχειρίστρια της Εθνικής Λοταρίας της Ιρλανδίας.

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Η Bally’s Intralot ανακοινωσε την επέκταση της πολυετούς συνεργασίας της με την Premier Lotteries Ireland (PLI), διαχειρίστρια της Εθνικής Λοταρίας της Ιρλανδίας.

Η νέα συμφωνία παρατείνει το συμβόλαιο κατά 7 έτη, έως τον Νοέμβριο του 2034 και προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής της λοταρίας με λύσεις νέας γενιάς και υπηρεσίες cloud και κυβερνοασφάλειας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Bally’s Intralot Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Intralot Ireland Limited, υπέγραψε συμφωνία επέκτασης διάρκειας επτά (7) ετών -έως τον Νοέμβριο του 2034- με την Premier Lotteries Ireland (PLI).

Η συμφωνία υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη λειτουργία της Ιρλανδικής Εθνικής Λοταρίας από την PLI για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της άδειάς της και ενισχύει τον ρόλο της Bally’s Intralot ως αξιόπιστου συνεργάτη στον τομέα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Bally’s Intralot θα εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο τεχνολογικό οικοσύστημα της PLI, υλοποιώντας τη λύση νέας γενιάς LotosX Omni και την πλατφόρμα διαχείρισης

λογαριασμού παίκτη PlayerX. Η νέα λύση θα προσφέρει μια σύγχρονη τεχνολογική υποδομή βασισμένη στο cloud, η οποία θα υποστηρίζει τις λειτουργίες της λοταρίας τόσο στο δίκτυο λιανικής όσο και στο ψηφιακό κανάλι, ενσωματώνοντας παράλληλα προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης πρακτόρων, στιγμιαίων παιχνιδιών, συσκευών και περιεχομένου. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες cloud και κυβερνοασφάλειας για τον πρώτο χρόνο, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν τη

μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, ασφάλεια και απόδοση του τεχνολογικού περιβάλλοντος της PLI.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Bally’s Intralot θα υποστηρίξει την PLI στη δημιουργία ενός λειτουργικού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις μελλοντικές απαιτήσεις, το οποίο έχει σχεδιαστεί

ώστε να ενισχύσει τη λειτουργική αποδοτικότητα, να επιταχύνει την καινοτομία και να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των παικτών. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος θα προσφέρει μια ασφαλή, επεκτάσιμη και ανθεκτική πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει στην PLI να συνεχίσει να εξελίσσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών της και να βελτιώσει τον χρόνο υλοποίησης νέων πρωτοβουλιών, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας και παροχής υπηρεσιών, τόσο για τους παίκτες όσο και για το δίκτυο λιανικής σε όλη την Ιρλανδία.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με την Bally’s Intralot, μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στη δέσμευση για αριστεία και στην κοινή μας φιλοδοξία από το 2014», δήλωσε ο Cian Murphy, Διευθύνων Σύμβουλος της PLI. «Κοιτάζοντας το μέλλον, η συμφωνία αυτή αποτελεί μία ισχυρή βάση για διαρκή καινοτομία και ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να προσφέρουμε μία σύγχρονη, ασφαλή και διεθνών προδιαγραφών Εθνική Λοταρία, η οποία θέτει το υπεύθυνο παιχνίδι στο επίκεντρο, συνεχίζοντας παράλληλα να ωφελεί τις κοινότητες σε όλη την Ιρλανδία».

Ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που ανανεώνουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας με την Premier Lotteries Ireland για ακόμη επτά έτη. Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική της τεχνολογίας μας και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με την PLI για περισσότερα από δέκα χρόνια συνεργασίας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της υποστήριξης της Εθνικής Λοταρίας της Ιρλανδίας και στην παροχή καινοτόμων εμπειριών υπεύθυνου παιχνιδιού στους παίκτες σε ολόκληρη τη χώρα».