BlackRock: Ιστορικό υψηλό στα υπό διαχείριση assets – Στα 15,3 τρισ. δολάρια το β’ τρίμηνο

Τα καθαρά κέρδη της BlackRock αυξήθηκαν 20% σε ετήσια βάση στα 1,9 δισ. δολάρια, ενώ τα λειτουργικά έσοδα κατέγραψαν άνοδο 20% σε περίπου 1,9 δισ. δολάρια.

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Ρεκόρ όλων των εποχών στα υπό διαχείριση assets της που έσπασαν το φράγμα των 15 τρισ. δολαρίων κατέγραψε το β΄ τρίμηνο η BlackRock, ενισχύοντας τον κεντρικό της ρόλο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παρά τις ήδη υψηλές προσδοκίες, ο κολοσσός παρουσίασε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο με επιδόσεις που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street, με αποτέλεσμα η μετοχή της να ενισχύεται 5% προσυνεδριακά.

Ειδικότερα, η BlackRock ολοκλήρωσε το τρίμηνο με ρεκόρ 15,34 τρισ. δολαρίων σε assets υπό διαχείριση (από 12,53 τρισ. δολάρια το Q2 του 2025 και από 13,89 τρισ. δολάρια το Q1 του 2026). Το ορόσημο υποστηρίχθηκε από καθαρές εισροές 868 δισ. δολαρίων και οργανική αύξηση 10% στα έσοδα.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της έκανε ράλι 31% σε ετήσια βάση, λόγω της ισχυρής ζήτησης για ETF, επενδυτικές στρατηγικές και τεχνολογικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 45,9%, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη κερδοφορία της.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, τα καθαρά κέρδη της BlackRock αυξήθηκαν 20% σε ετήσια βάση στα 1,9 δισ. δολάρια, ενώ τα λειτουργικά έσοδα κατέγραψαν άνοδο 20% σε περίπου 1,9 δισ. δολάρια.

Η BlackRock iShares προσέλκυσε καθαρές εισροές 192 δισ. δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μεταφράζοντας σε οργανική αύξηση 8% στα έσοδα. Η κλίμακα των νέων κεφαλαίων καταδεικνύει ότι συνεχίζει να επωφελείται από τη επέκταση των παθητικών επενδύσεων και την αυξανόμενη ζήτηση για πιο εξελιγμένες επενδυτικές στρατηγικές.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς είναι ισχυρά και καλά υποστηριζόμενα, με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και δυναμική με καταλύτη τη νέα τεχνολογία» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Λάρι Φινκ

«Η κλίμακα και το βάθος των σχέσεων με τους πελάτες μας παγκοσμίως δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερα», πρόσθεσε ο CEO ενώ αναβάθμισε τα buybacks μετοχών το 2026 σε 2 δισ. δολάρια από 1,8 δισ. δολάρια.