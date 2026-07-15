bloomberg:-Η-άνοδος-της-Λεπέν-πυροδοτεί-πιέσεις-στην-αγορά-γαλλικών-ομολόγων

Η ενδεχόμενη υποψηφιότητα της ακροδεξιάς Λεπέν στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας την επόμενη άνοιξη δίνει σε επενδυτές έναν ακόμη λόγο να αποφεύγουν τα κρατικά ομόλογα.

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Η αναζωπύρωση της υποψηφιότητας της Μαρίν Λεπέν για την προεδρία της Γαλλίας εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία των δημόσιων οικονομικών της χώρας, με μεγάλους επενδυτικούς οίκους, όπως η Vanguard και η Natixis, να μειώνουν την έκθεσή τους στα γαλλικά κρατικά ομόλογα. Οι αγορές εκτιμούν ότι η πολιτική αβεβαιότητα και τα δημοσιονομικά προβλήματα αυξάνουν το ρίσκο για μια οικονομία που ήδη επιβαρύνεται από υψηλό χρέος και υποτονική ανάπτυξη.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Λεπέν βρίσκεται σε ισχυρή θέση ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αγορές. Οι επενδυτές θεωρούν ότι η αυξανόμενη δημοτικότητά της θα δυσκολέψει την κυβέρνηση να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, ενώ εκτιμούν ότι η ίδια είναι λιγότερο διατεθειμένη να ακολουθήσει αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Όπως αναφέρει το -, «ο κίνδυνος είναι τα spreads να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

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Η αβεβαιότητα έχει ήδη αποτυπωθεί στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου να φτάνει στο 3,93%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Παράλληλα, το κόστος δανεισμού της Γαλλίας σε σχέση με τη Γερμανία έχει αυξηθεί, καθώς οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον αυξημένο κίνδυνο. Σύμφωνα με τη Natixis, ο πολιτικός κίνδυνος έχει αρχίσει να αποτιμάται στην καμπύλη των γαλλικών ομολόγων.

Οι αγορές ανησυχούν ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο πιο χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής σε μια χώρα όπου το δημόσιο χρέος πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ. Οι προηγούμενες προεκλογικές δεσμεύσεις της Λεπέν περιλάμβαναν μέτρα όπως μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, εθνικοποίηση των αυτοκινητοδρόμων με διόδια και μείωση των φόρων στα καύσιμα. Όπως σημειώνουν αναλυτές, «η εκστρατεία της Λεπέν θα περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης της Γαλλίας».

Βεβαίως, ορισμένοι επενδυτές βλέπουν την πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων ως υπερβολική αντίδραση της αγοράς.

Η Γαλλία εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει των εκλογών του 2027, ενώ οι αγορές φοβούνται ότι μια αποτυχία στον περιορισμό των δαπανών και των ελλειμμάτων θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αναταραχή, αντίστοιχη με την κρίση που αντιμετώπισε η Βρετανία επί Λιζ Τρας το 2022.