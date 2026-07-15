crediabank:-Πέρασαν-οι-μετοχές-του-placement μέσω-του-ΧΑ

Οι μετοχές του placement της CrediaBank πέρασαν σήμερα από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω 11 πακέτων, ολοκληρώνοντας στην πράξη τη μεταβίβαση του ποσοστού που διέθεσε η Thrivest.

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Οι μετοχές του placement της CrediaBank πέρασαν σήμερα από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω 11 πακέτων, ολοκληρώνοντας στην πράξη τη μεταβίβαση του ποσοστού που διέθεσε η Thrivest.

Συνολικά διακινήθηκαν 333,28 εκατ. μετοχές στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 300,06 εκατ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες προσυμφωνημένες συναλλαγές αφορούσαν 140,2 εκατ. μετοχές αξίας 126,2 εκατ. ευρώ και 127,8 εκατ. μετοχές αξίας 115,1 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα πακέτο 48,5 εκατ. μετοχών αξίας 43,65 εκατ. ευρώ.