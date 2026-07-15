Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, July 15
    crediabank:-Πέρασαν-οι-μετοχές-του-placement μέσω-του-ΧΑ
    CrediaBank: Πέρασαν οι μετοχές του placement μέσω του ΧΑ

    CrediaBank: Πέρασαν οι μετοχές του placement μέσω του ΧΑ

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Οι μετοχές του placement της CrediaBank πέρασαν σήμερα από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω 11 πακέτων, ολοκληρώνοντας στην πράξη τη μεταβίβαση του ποσοστού που διέθεσε η Thrivest.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Οι μετοχές του placement της CrediaBank πέρασαν σήμερα από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω 11 πακέτων, ολοκληρώνοντας στην πράξη τη μεταβίβαση του ποσοστού που διέθεσε η Thrivest.

    Συνολικά διακινήθηκαν 333,28 εκατ. μετοχές στην τιμή των 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 300,06 εκατ. ευρώ.

    Οι μεγαλύτερες προσυμφωνημένες συναλλαγές αφορούσαν 140,2 εκατ. μετοχές αξίας 126,2 εκατ. ευρώ και 127,8 εκατ. μετοχές αξίας 115,1 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα πακέτο 48,5 εκατ. μετοχών αξίας 43,65 εκατ. ευρώ.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.