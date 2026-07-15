crediabank:-Στο-24%-η-συμμετοχή-της-thrivest-μετά-το-placement

Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο 24%, ενώ από τη συναλλσγή αυτή, η Credia δεν θα εισπράξει νέα κεφάλαια.

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Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον στο 24%, ενώ από τη συναλλσγή αυτή, η Credia δεν θα εισπράξει νέα κεφάλαια.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (« CrediaBank » ή «Τράπεζα») ενημερώθηκε ότι η μέτοχός της Thrivest Holding Ltd (“Thrivest ”) μεταβίβασε 333.333.333 μετοχές της CrediaBank , που αντιστοιχούν σε 16,7% επί του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης («Τοποθέτηση»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 24,0%.

Η Τράπεζα δεν θα εισπράξει τίμημα από την Τοποθέτηση. Η Τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB ), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς την 14 η Ιουλίου 2026. Η UBS Europe SE , Morgan Stanley Europe SE , Euroxx και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

H Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεσ τούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης μετοχών (lock -up), η οποία αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας νωρίτερα φέτος, με έναρξη την 1 Απριλίου 2026 και λήξη 180 ημέρες μετά.

Η Τράπεζα ενημερώθηκε επίσης ότι η Thrivest έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει πρόσθετες μετοχές της Τράπεζας για 90 ημέρες (lock -up), υπό την αίρεση συνήθων εξαιρέσεων.