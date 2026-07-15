dw:-Κινεζικά-εξαρτήματα-drones-για-την-Ουκρανία

Με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας έφθασε σήμερα στο Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

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Με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας έφθασε σήμερα στο Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σηματοδοτώντας την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιχειρησιακή εικόνα στο πεδίο έχει μεταβληθεί υπέρ του Κιέβου.

«Η Ουκρανία έχει αποκτήσει ισχυρή στρατιωτική δυναμική και η πορεία των εξελίξεων αλλάζει», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κάνοντας λόγο για «μια ιδιαίτερη στιγμή». Παράλληλα, προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο την επιτάχυνση της παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Δεύτερη εκταμίευση 1,1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, η Κομισιόν θα εγκρίνει δεύτερη εκταμίευση ύψους 1,1 δισ. ευρώ για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και συστημάτων αντιμετώπισής τους, μετά την πρώτη χρηματοδότηση των 3,9 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Παράλληλα, αναμένεται να εγκριθούν ουκρανικά αιτήματα για τη χρηματοδότηση ενός δεύτερου πακέτου drones, πυραύλων μέσου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και μαχητικών αεροσκαφών.

Το συνολικό πρόγραμμα των 90 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, την αγορά σουηδικών μαχητικών Gripen της Saab, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της ουκρανικής αεροπορίας. Την ίδια ώρα, ωστόσο, δημοσίευμα των Financial Times αποκαλύπτει ότι το Κίεβο εξασφάλισε άδεια να χρησιμοποιήσει μέρος της πρώτης δόσης αμυντικής χρηματοδότησης για αγορά κινεζικών εξαρτημάτων drones, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της Ουκρανίας στις απαιτούμενες ποσότητες και στους απαιτούμενους χρόνους.

Οι όροι του ευρωπαϊκού δανείου προβλέπουν ότι τα αμυντικά προϊόντα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ πρέπει να προέρχονται κατά κύριο λόγο από την ενιαία αγορά, την Ουκρανία ή χώρες-εταίρους, όπως ο Καναδάς και πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το κανονιστικό πλαίσιο επιτρέπει εξαιρέσεις, όταν κρίσιμα εξαρτήματα δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τις επιλέξιμες χώρες εγκαίρως ή σε επαρκείς ποσότητες.

Σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση αυτή αναδεικνύει τόσο τα κενά, που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, όσο και την εξάρτηση της ουκρανικής παραγωγής drones από κινεζικά εξαρτήματα.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία θα παραλάβει δύο συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας νέας γενιάς SAMP/T, καθώς και πυραύλους αναχαίτισης Aster 30, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται να υπογραφεί νέα διακήρυξη του Κιέβου από αρκετά κράτη-μέλη, ώστε να κινητοποιηθεί χρηματοδότηση για την περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας.

- DW