erste:-Προσωρινή-η-επιβράδυνση-στην-Ευρωζώνη,-ανάκαμψη-από-το-2027

Για την Ευρωζώνη, οι οικονομολόγοι της Erste προβλέπουν αισθητή επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026, χωρίς όμως να θεωρούν ότι πρόκειται για την αρχή μιας νέας ύφεσης.

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Παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν. Οι αναλυτές της Erste Group εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση που έχει σημειωθεί στις τιμές του πετρελαίου από τα μέσα Ιουνίου και μετά μπορεί να συμβάλει στη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας από το γ’ τρίμηνο του έτους.

Ταυτόχρονα, τα ασφάλιστρα κινδύνου στις αγορές εταιρικών ομολόγων, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν επιστρέψει κάτω από τους πολυετείς μέσους όρους τους, ένδειξη ότι οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο ανήσυχοι σε σχέση με την περίοδο που ακολούθησε την κλιμάκωση της κρίσης.

Ωστόσο, η Erste προειδοποιεί ότι το ενεργειακό σοκ θα αφήσει το αποτύπωμά του στην οικονομική δραστηριότητα του 2026.

Προσωρινή κάμψη στην Ευρωζώνη

Για την Ευρωζώνη, οι οικονομολόγοι της Erste προβλέπουν αισθητή επιβράδυνση μέσα στο 2026, χωρίς όμως να θεωρούν ότι πρόκειται για την αρχή μιας νέας ύφεσης.

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης αναθεωρείται σε 0,5% για το 2026, από 1,4% το 2025, πριν επιταχυνθεί εκ νέου στο 1,1% το 2027. Σύμφωνα με την Erste, η αδυναμία αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών της ενέργειας που περιόρισε την ιδιωτική κατανάλωση και σε έκτακτες στατιστικές στρεβλώσεις που προήλθαν από τα στοιχεία του ΑΕΠ της Ιρλανδίας.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αδυναμία, η Erste εμφανίζεται πιο αισιόδοξη για τη συνέχεια. Εκτιμά ότι η κατανάλωση θα στηριχθεί από τη συνεχιζόμενη αύξηση των πραγματικών μισθών και από την ιστορικά χαμηλή ανεργία, η οποία διαμορφώνεται γύρω στο 6%, ενώ οι επενδύσεις θα ενισχυθούν από τις ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες και από τις αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες, όπως το ειδικό επενδυτικό ταμείο της Γερμανίας και η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντίθετα, οι εξαγωγές αναμένεται να συνεχίσουν να πιέζονται από τους αμερικανικούς δασμούς και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των κινεζικών επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Ο πληθωρισμός επιστρέφει

Μετά την αποκλιμάκωσή του στο 1,7% στις αρχές του έτους, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης επιταχύνθηκε εκ νέου λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Αν και η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας οδήγησε σε υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τον Ιούνιο, η Erste εξακολουθεί να προβλέπει ότι ο μέσος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,9% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,2% το 2027.

Όπως επισημαίνει, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας αβεβαιότητας, αν και θεωρεί ότι ο κίνδυνος μετάδοσης των αυξήσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες τιμών έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.