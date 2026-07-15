FT: Η Ουκρανία αγοράζει κινεζικά εξαρτήματα drones με χρήματα της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κατ’ εξαίρεση τη χρήση ευρωπαϊκών αμυντικών κονδυλίων για την αγορά κινεζικών εξαρτημάτων drones από την Ουκρανία, αναδεικνύοντας το παράδοξο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Ενώ επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα, εξακολουθεί να μην μπορεί να καλύψει κρίσιμες ανάγκες της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Κίεβο εξασφάλισε ειδική εξαίρεση ώστε μέρος της πρώτης δόσης ύψους σχεδόν 6 δισ. ευρώ από το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής στήριξης να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια κινεζικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πρόκειται για την πρώτη εκταμίευση από το ευρύτερο πρόγραμμα των 60 δισ. ευρώ που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν επαρκεί

Η απόφαση, όπως σχολιάζουν οι FT, αποτελεί έμμεση παραδοχή ότι, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η παραγωγική της δυνατότητα εξακολουθεί να υπολείπεται των αναγκών του πολέμου.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο καινοτόμες βιομηχανίες drones στην Ευρώπη, ωστόσο εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγόμενα κρίσιμα εξαρτήματα, κυρίως από την Κίνα, καθώς η ζήτηση στο πεδίο της μάχης υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη παραγωγή. Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τα drones ευθύνονται πλέον για περίπου το 80% των ρωσικών απωλειών στο πεδίο των συγκρούσεων.

Η αντίφαση της Ευρώπης

Η εξαίρεση αναδεικνύει και μια εμφανή αντίφαση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στο Πεκίνο.

Από τη μία πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί την Κίνα ότι αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας.

Από την άλλη, αναγνωρίζει ότι και η ουκρανική αμυντική παραγωγή εξαρτάται από κινεζικά εξαρτήματα, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διατηρήσει τον σημερινό ρυθμό κατασκευής drones.

Πώς δόθηκε η εξαίρεση

Οι κανόνες του νέου ευρωπαϊκού ταμείου προβλέπουν ότι τα αμυντικά συστήματα που χρηματοδοτούνται πρέπει να προέρχονται κυρίως από κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ουκρανία ή άλλες εγκεκριμένες χώρες-εταίρους, όπως ο Καναδάς και πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιτρέπεται επίσης έως το 35% της αξίας ενός συμβολαίου να αφορά εξαρτήματα από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ειδική διαδικασία εξαίρεσης όταν αντίστοιχα προϊόντα δεν μπορούν να βρεθούν στην Ευρώπη εγκαίρως ή στις απαιτούμενες ποσότητες. Με αυτή τη διάταξη το Κίεβο ζήτησε και έλαβε την άδεια να προμηθευτεί συγκεκριμένα κινεζικά εξαρτήματα για drones από την πρώτη δόση χρηματοδότησης.

Η απόφαση καταδεικνύει ότι, παρά τις προσπάθειες στρατηγικής απεξάρτησης από την Κίνα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά στην παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών, τα οποία γίνονται ακόμη πιο εμφανή υπό τις πιεστικές ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία.