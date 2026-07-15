H «μητέρα» των δημοσκοπήσεων: Στο 29,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Ακολουθούν ΕΛΑΣ με 17,3% και ΠΑΣΟΚ με 11,1%

Τα συγκριτικά στοιχεία αλλά και τις δεύτερες αναγνώσεις από τον μέσο όρο 8 δημοσκοπήσεων, παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντή της Prorata και πολιτικός αναλυτής, Άγγελος Σεριάτος, στο ΕΡΤnews.

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Πρόκειται για συγκριτική ανάλυση που προκύπτει από τις μετρήσεις των εταιρειών Prorata, Alco, Metron Analysis, Pulse. MRB, Marc, Interview και GPO στο διάστημα 23 Ιουνίου με 9 Ιουλίου.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29,6% και ακολουθεί η Ε.Λ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα με 17,3%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,4%, η Ελληνικη λυση με 8%, το ΚΚΕ με 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, το ΜέΡΑ25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, οι Δημοκράτες με 1,4% και άλλο κόμμα με 3,7%.

«Μιλάμε για την πολύ μεγάλη εικόνα, το λεγόμενο Poll of Polls [στα ελληνικά έχει μεταφραστεί η «μητέρα των δημοσκοπήσεων»], άρα τον μέσο όρο των 8 τελευταίων δημοσκοπήσεων, το εύρος του οποίου αντιστοιχεί στην υψηλότερη και χαμηλότερη καταγραφή κάθε κόμματος κατά την υπό ανάλυση περίοδο», δήλωσε ο κ. Σεριάτος, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση δίνει την σημαντικότερη φωτογραφία της σεζόν που διανύσαμε.

Όπως σημειώνει ο κ. Σεριάτος, αυτό που θα συγκρατούσε ως δεύτερη ανάγνωση από την δημοσκόπηση, είναι ότι το κατώφλι της εισόδου στη Βουλή φαίνεται να το περνάνε μαζί με το ΜέΡΑ25, εννέα κόμματα, χωρίς καν να υπολογίζουμε την πιθανή κάθοδο ενός κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά.

«Άρα, παρότι έχουμε δύο πόλους οι οποίοι φαίνονται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, να διαμορφώνονται, υπάρχουν στοιχεία στην εξίσωση τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε δει και ενδεχομένως να επηρεάσουν, χωρίς όμως να επιλύουν το ζήτημα του κατακερματισμού», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν μπορούμε να πούμε ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα δίπολο από το παρελθόν, ο κ. Σεριάτος απάντησε ότι τουλάχιστον ο ίδιος είναι αρκετά συγκρατημένος, παρότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι βρίσκεται σε μία ανοδική τροχιά.

«Το παρατηρούμε ως τάση την τελευταία περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε και τις μετρήσεις του Σεπτέμβρη και να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το συγκεκριμένο κόμμα, όπως και να αξιολογηθούν από τον κόσμο και τα στελέχη καλύτερα», τόνισε ο κ. Σεριάτος.

Μιλώντας τέλος για το κόμμα της κας. Καρυστιανού, ο κ. Σεριάτος παρατήρησεότι η πορεία του είναι «σαφώς πτωτική» και ότι δεδομένης αυτής της τάσης, «θα πρέπει να δούμε σε δεύτερη φάση, τι θα επιλέξουν αυτοί οι ψηφοφόροι – αν θεωρήσουμε ότι θα συνεχίσει αυτή η τάση – γιατί πράγματι μπορεί να είναι μια κρίσιμη μάζα».

- sofokleous10.gr

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