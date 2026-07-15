Morgan Stanley: Ρεκόρ στα έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές – Ολοκληρώνεται το θριαμβευτικό τρίμηνο της Wall Street

Με ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ ολοκληρώθηκε η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.

Η Morgan Stanley ακολούθησε τα βήματα των JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America και Citigroup, παρουσιάζοντας εκρηκτική αύξηση στα έσοδα από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

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Η επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από το equity trading ανήλθαν στα 6,3 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 69% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί μόλις το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η επίδοση επιβεβαιώνει ότι η έντονη μεταβλητότητα στις αγορές, η έκρηξη των επενδύσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα συνέχισαν να τροφοδοτούν τα κέρδη των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών.

Ώθηση από το SpaceX και τις νέες εισαγωγές

Ισχυρή ήταν και η εικόνα στην επενδυτική τραπεζική, όπου η Morgan Stanley συγκαταλέχθηκε στους βασικούς αναδόχους της ιστορικής εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο, μαζί με τη Goldman Sachs.

Τα έσοδα από αναδοχές μετοχικών εκδόσεων αυξήθηκαν κατά 70%, στα 851 εκατ. δολάρια, συμβάλλοντας ώστε τα συνολικά έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής να διαμορφωθούν στα 2,44 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, οι αμοιβές από συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις έφτασαν τα 798 εκατ. δολάρια, ενώ οι εκδόσεις ομολόγων απέφεραν 788 εκατ. δολάρια.

Ισχυρές εισροές στη διαχείριση πλούτου

Θετικά εξέπληξε και ο τομέας διαχείρισης περιουσίας, ο οποίος παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Morgan Stanley.

Η τράπεζα προσέλκυσε 148,1 δισ. δολάρια νέων κεφαλαίων, σημαντικά περισσότερα από όσα ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ τα έσοδα της μονάδας διαμορφώθηκαν στα 8,86 δισ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Morgan Stanley λάνσαρε και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων μέσω της πλατφόρμας E*Trade, επιχειρώντας να ενισχύσει το μερίδιό της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ένα τρίμηνο-ρεκόρ για τη Wall Street

Τα αποτελέσματα της Morgan Stanley ολοκληρώνουν ένα από τα ισχυρότερα τρίμηνα των τελευταίων ετών για τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες.

Οι JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup και πλέον η Morgan Stanley κατέγραψαν ιστορικά υψηλά έσοδα από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την έντονη μεταβλητότητα που προκάλεσαν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και η αναζωπύρωση της δραστηριότητας στις αγορές κεφαλαίου.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή της Morgan Stanley ενισχυόταν περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.