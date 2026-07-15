paypal:-stripe-και-advent-κατέθεσαν-πρόταση-εξαγοράς-ύψους-53-δισ.-δολαρίων

Ράλι 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές καταγράφει η μετοχή της Paypal, αφότου η Stripe και η Advent International φέρονται να υπέβαλαν κοινή προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας σε μια συμφωνία 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία πληρωμών Stripe και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Advent σχεδιάζουν να αγοράσουν την PayPal έναντι 60,50 δολαρίων ανά μετοχή, ανέφερε το Reuters την Τετάρτη, επικαλούμενο δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

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Σύμφωνα με την πρόταση, η Stripe και η Advent θα αποκτήσουν από κοινού την PayPal, κατέχοντας από 50% η καθεμία, χωρίς να σχεδιάζουν διάσπαση ή πώληση επιμέρους δραστηριοτήτων του ομίλου.

Η συμφωνία θα αποτιμούσε την εταιρεία πληρωμών σε περισσότερα από 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προσφορά, η οποία υποβλήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα, συνοδεύεται από δεσμευμένη τραπεζική χρηματοδότηση ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων και αντιστοιχεί σε premium περίπου 28% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της PayPal την Τρίτη.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Reuters, η Stripe και η Advent είχαν προσεγγίσει αρχικά την PayPal στις αρχές Απριλίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει επίσημη απάντηση από τη διοίκηση της εταιρείας. Οι δύο ενδιαφερόμενοι επιδιώκουν να προχωρήσουν τις συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει βεβαιότητα ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.

Έντονος ανταγωνισμός

Η PayPal υπήρξε από τις πρωτοπόρες εταιρείες στις ψηφιακές πληρωμές από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ολοένα και εντονότερο ανταγωνισμό από εναλλακτικές λύσεις, όπως οι Apple Pay και Google Pay, που έχουν αυξήσει σημαντικά τα μερίδιά τους στην αγορά.

Μια πιθανή εξαγορά της, θα αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο των ψηφιακών πληρωμών και εντάσσεται στο νέο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών που καταγράφεται διεθνώς.