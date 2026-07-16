Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

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Σημαντική πίεση δέχονται για ακόμα μία ημέρα, την Πέμπτη 16/7, οι παγκόσμιες αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης στην Μέση Ανατολή αλλά και του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να υποχωρεί περισσότερο από 7%, καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 5%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 2,89% στις 66.767 μονάδες, με τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Η Kioxia καταγράφει απώλειες άνω του 15%, η SoftBank Group υποχωρεί περισσότερο από 7%, ενώ η Advantest χάνει σχεδόν 7%, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Ο Topix σημείωσε απώλειες 1,19%.

Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,31%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 0,55%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,3%.

Οι πιέσεις επεκτείνονται και στην Κίνα, όπου ο δείκτης της Σανγκάης χάνει 1,08% στις 3.912,77 μονάδες, ενώ ο δείκτης Shenzhen Component υποχωρεί κατά 0,83% στις 14.657,07 μονάδες. Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην ευρύτερη ασιατική αγορά.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται επίσης στις αναμενόμενες ανακοινώσεις του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ για τη στρατηγική της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στην επικείμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου αναμένεται να καθοριστεί η οικονομική πολιτική για το β’ εξάμηνο του έτους.

Στην υπόλοιπη περιοχή, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχωρεί κατά 0,11% στις 8.831,70 μονάδες, ενώ ο ινδικός Nifty 50 κινείται οριακά υψηλότερα, καταγράφοντας άνοδο 0,17% στις 24.118,90 μονάδες.

Ήπιες απώλειες για τις ευρωπαϊκές αγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με οριακές απώλειες, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κινείται ελαφρώς χαμηλότερα λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Europe Stoxx 600 παρουσιάζει μικρές απώλειες της τάξης του 0,15% στις 641,80 μονάδες. Όσον αφορά τα κυριότερα χρηματιστήρια:

Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες, υποχωρώντας κατά 0,32% στις 8.355,32 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,36% στις 24.929,91 μονάδες.

Ο βρετανικός FTSE χάνει κατά 0,41% στις 10.472,00 μονάδες.

Ο ισπανικός ΙΒΕΧ παρουσιάζει πτώση 0,24% στις 19.229,18 μονάδες

Ο ιταλικός ΜΙΒ με απώλειες της τάξης του 0,19% στις 52.311,50 μονάδες.

Αντίθετα, οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τον δείκτη Stoxx 600 Technology να ενισχύεται κατά 0,5%.

Πτώση για τη Delivery Hero μετά την πρόταση εξαγοράς της Uber

Η μετοχή της Delivery Hero υποχώρησε περίπου 1% μετά την ανακοίνωση της Uber ότι υπέβαλε βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας διανομής φαγητού.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Uber θα αποκτήσει τη Delivery Hero έναντι 41,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η ολλανδική Prosus θα διαθέσει στην Uber το σχεδόν 17% που κατέχει στην εταιρεία.

Παράλληλα, η Delivery Hero θα πουλήσει τις δραστηριότητές της σε 14 αγορές στη SSW Partners, έναντι 1,4 δισ. δολαρίων, στις περιοχές όπου υπάρχει επικάλυψη με τις δραστηριότητες της Uber.

Η νέα πρόταση ακολουθεί την απόρριψη, τον Μάιο, προηγούμενης προσφοράς της Uber ύψους 38 ευρώ ανά μετοχή από έναν από τους βασικούς μετόχους της Delivery Hero.

Οριακή άνοδος για τα futures των ΗΠΑ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών κινούνταν οριακά υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη, μετά το χθεσινό ράλι που τροφοδοτήθηκε από τα πιο ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό, την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και τα ενθαρρυντικά εταιρικά αποτελέσματα.

Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 0,1% ή περίπου 50 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 κατέγραφαν επίσης άνοδο 0,1%.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ο Dow Jones έκλεισε με κέρδη 150,91 μονάδων (+0,3%) στις 52.659,18 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,4% στις 7.572,43 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,6%, κλείνοντας στις 26.269,23 μονάδες.

Ο ηπιότερος πληθωρισμός στηρίζει το επενδυτικό κλίμα

Τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ ενίσχυσαν την αισιοδοξία ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώνονται, στηρίζοντας τις μετοχές και ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Παράλληλα, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών καθησύχασαν τους επενδυτές ότι η εταιρική κερδοφορία παραμένει ανθεκτική, ενώ η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ευνόησε κυρίως τις μετοχές ανάπτυξης και ιδιαίτερα τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Piper Sandler, Μάικλ Κάντροβιτς, μιλώντας στο CNBC, υπογράμμισε ότι για να διευρυνθεί το ανοδικό momentum της αγοράς, είναι κρίσιμο τα επιτόκια να παραμείνουν σταθερά ή να υποχωρήσουν.

«Για να αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος η άνοδος της αγοράς, τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν σταθερά ή να κινηθούν χαμηλότερα. Το καλύτερο περιβάλλον για τις μετοχές θα ήταν μια αγορά εργασίας που παραμένει σχετικά υποτονική, καθώς αυτό μπορεί να συγκρατήσει τις αποδόσεις και να αποτρέψει νέες αυξήσεις επιτοκίων», ανέφερε.

Στο επίκεντρο λιανικές πωλήσεις και αιτήσεις ανεργίας

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, τα οποία θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα και αναμένεται να προσφέρουν νέα εικόνα για το κατά πόσο η οικονομία επιβραδύνεται με τρόπο που θα συγκρατήσει τον πληθωρισμό χωρίς να οδηγηθεί σε σημαντική ύφεση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με την UnitedHealth να δημοσιεύει αποτελέσματα πριν από το άνοιγμα της Wall Street και το Netflix μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.