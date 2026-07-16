Αισιόδοξη-για-μεγάλα-κέρδη-από-το-πετρέλαιο-στο-β’-τρίμηνο-η-totalenergies

Iσχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο από την εμπορία πετρελαίου, ακόμη και αφού το φυσικό αέριο υποαπέδωσε αναμένει η TotalEnergies.

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Iσχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο από την εμπορία πετρελαίου, ακόμη και αφού το φυσικό αέριο υποαπέδωσε αναμένει η TotalEnergies.

Η γαλλική εταιρεία δήλωσε ότι τα κέρδη από την εμπορία πετρελαίου «αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο ισχυρό επίπεδο με το πρώτο τρίμηνο», αντανακλώντας την αναταραχή της αγοράς που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα έσοδα από το LNG, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/5 του συνόλου, πιθανότατα θα μειωθούν «σημαντικά» εν μέσω μιας υποτονικής ευρωπαϊκής αγοράς σύμφωνα με το Βloomberg.

Η αισιόδοξη πρόβλεψη για την εμπορία πετρελαίου της TotalEnergies, υποδεικνύει ότι οι μεγαλύτερες δυτικές ενεργειακές εταιρείες αναμένεται να έχουν τεράστια κέρδη όταν αρχίσουν να ανακοινώνουν αποτελέσματα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Έχουν κεφαλαιοποιήσει τις τιμές του αργού που έφτασαν σε υψηλό τετραετίας (από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022), λόγω της σύγκρουσης που μείωσε τις προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ.