Αμανατίδης (ΕΥΑΘ): Δεσμευόμαστε για την εκπλήρωση του νέου μας ρόλου, εγκρίθηκε μέρισμα 0,0746 ευρώ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Εγνατία 127, ολοκληρώθηκε με την έγκριση μερίσματος 36% υψηλότερου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και με ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 359 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2025-2029, διατηρώντας σταθερές τιμολογιακές πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια.

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Ειδικότερα, εγκρίθηκε μέρισμα ύψους 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό μικτό ποσό 2,7 εκατ. ευρώ) για τη χρήση του 2025, με ημερομηνία αποκοπής την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 και ημερομηνία πληρωμής την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η Γ.Σ. έδωσε επίσης έγκριση στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή για τη χρήση του 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025). Επίσης, εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση από το Δ.Σ. και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, καθώς και οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης του 2025.

Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης την έκθεση αποδοχών και τις αμοιβές του Δ.Σ. για το 2025, καθώς και την αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη διοίκηση. Σύμφωνα με αυτήν, στις εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό τουλάχιστον 43 εκατ. ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του υποεκπροσωπούμενου φύλου στο Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 33% επί του συνόλου των μελών, αντί του 25% που ίσχυε μέχρι τώρα.

«Η διασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής ύδρευσης, η ανθεκτικότητα των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η προσβασιμότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα μας. Ως ΕΥΑΘ, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας: να παρέχουμε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας ταυτόχρονα μακροχρόνια αξία για τους μετόχους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Επενδύουμε στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στην περιορισμένη διαρροή νερού μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων και στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών μας, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών. Επιταχύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ενώ διατηρούμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

«Η εταιρεία παρουσίασε κερδοφορία 7,7 εκατ. το 2025, παρά την αμετάβλητη τιμολογιακή πολιτική των τελευταίων ετών και με επενδυτικό σχέδιο εκατομμυρίων ευρώ. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που βρίσκεται σε διαβούλευση, αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΥΑΘ στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Χαλκιδική και σε γειτονικούς δήμους.

Η εμπιστοσύνη που εκφράζεται μέσω της νέας εθνικής στρατηγικής για τα ύδατα μας τιμά και μας επιβαρύνει ταυτόχρονα. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την επιχειρησιακή εμπειρία για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νέου μας ρόλου. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, τις σύγχρονες υποδομές, τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και το ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Η Γ.Σ. επικύρωσε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΑΘ για τον ορισμό ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση του 2026 και ενέκρινε τις αμοιβές της, παρέχοντας ταυτόχρονα άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή σε διοικήσεις άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. Τέλος, ανανεώθηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, που απαρτίζεται από τους Νικόλαο Κλείτου, Μαρία Πεταλά και Ιωάννα Δοβλέτογλου, όλα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.