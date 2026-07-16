Αναγκαστική προσγείωση για τις Δημόσιες Επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Ο λογαριασμός έως το 2030

Σε αναγκαστική προσγείωση οδηγείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από την επόμενη χρονιά, καθώς εξαφανίζεται το μπόνους του Ταμείου Ανάκαμψης. Μικρή ώθηση από τα νέα Ταμεία της ΕΕ.

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Σε αναγκαστική προσγείωση οδηγείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από την επόμενη χρονιά, καθώς εξαφανίζεται το μπόνους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διαφορά στα νούμερα είναι παραπάνω από εμφανής και αυτό παρά την ενίσχυση που δίνουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία όμως δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν το μεγάλο κενό που αφήνει πίσω του το RRF.

Τα νούμερα που αναφέρονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 2027 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030 είναι ενδεικτικά: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της επόμενης χρονιάς πέφτει στα 10,6 δισ. ευρώ από τα 16,692 δισ. ευρώ του 2026 που είναι και το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 16 ετών.

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Τα δύο νέα Ταμεία

Στα θετικά νέα, είναι πως στους επενδυτικούς πόρους των επόμενων ετών προστίθενται δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που φουσκώνουν κατά τι τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους της περιόδου 2027-2030. Ο λόγος για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2036 με συνολικό προϋπολογισμό 5,255 δισ. ευρώ εκ των οποίων 3,476 δισ. ευρώ προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν την περίοδο 2026-2030), και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού 2026-2029, με συνολικό προϋπολογισμό 1,502 δισ. ευρώ εκ των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 706 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τα ετήσια Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των επόμενων ετών είναι αυξημένα κατά περίπου 1 δισ. ευρώ το χρόνο σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) 2026-2029. Ειδικότερα το ΠΔΕ του 2027 υπολογίζεται πλέον στο 10,6 δισ. ευρώ από 9,95 δισ. ευρώ που ήταν πριν, του 2028 στα 11,9 δισ. ευρώ από 10,75 δισ. ευρώ, του 2029 στα 13 δισ. ευρώ από 11,750 δισ. και το 2030 θα φτάσει τα 14,2 δισ. ευρώ. Η διαφορά, όμως, με τις εποχές του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει χαοτική.

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Ο «κρυφός» λογαριασμός

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων θα φανεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε από τον κρατικό κορβανά για να ολοκληρωθούν έργα τα οποία απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες προς τους φορείς του Δημοσίου, για τα έργα των οποίων η απόφαση ένταξης στο ΤΑΑ έχει ανακληθεί, εφόσον υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες που απορρέουν από αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, οι φορείς υποχρεούνται να καταχωρίσουν τις εν λόγω προβλέψεις δαπανών στο οικείο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και διακριτά για τα επόμενα έτη, δηλαδή από το 2027 και μετά.

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Σύμφωνα με την εγκύκλιο τα παραπάνω όρια είναι ενδεικτικά, τα τελικά όρια θα διαμορφωθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ΠΔΠ 2027-2030. Οι φορείς θα πρέπει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 να υποβάλουν τις προβλέψεις δαπανών για την περίοδο 2027-2030 μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ. Οι τελικές κατανομές θα διαμορφωθούν με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, τον βαθμό ωριμότητας των έργων, τα ιστορικά στοιχεία εκτέλεσης και τα δημοσιονομικά περιθώρια.