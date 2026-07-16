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    Ανακοινώθηκε-επισήμως-στην-Ολομέλεια-η-επανένταξη-Πολάκη-στην-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ
    Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια η επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

    Ανακοινώθηκε επισήμως στην Ολομέλεια η επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής ανακοινώθηκε σήμερα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

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    Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε το Σώμα ότι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποίησε με επιστολή του την επανένταξη του βουλευτή Χανίων.

    «Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάς γνωστοποιεί την επανένταξη του Παύλου Πολάκη… Με επιστολή του ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, μάς γνωστοποιεί την προσχώρησή του στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προεδρεύων.

    Η ανακοίνωση στην Ολομέλεια ολοκληρώνει και τυπικά τη διαδικασία επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε δρομολογηθεί με την αποστολή της σχετικής επιστολής προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

    - sofokleous10.gr

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