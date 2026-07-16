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    Ανεξαρτητοποιείται-από-την-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ-και-η-Πόπη-Τσαπανίδου
    Ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου

    Ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα ανακοίνωσαν με επιστολή τους στον Πρόεδρο της Βουλής σήμερα Πέμπτη ότι ανεξαρτητοποιούνται από το κόμμα.

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    Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους οι 3 ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές «θα ασκούμε τα καθήκοντά μας ως ανεξάρτητοι βουλευτές».

    Μετά και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 15. 

    Τσαπανίδου

    Μπάρκας

    Βέττα

    - sofokleous10.gr

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