Αποχωρήσεων-συνέχεια-στον-ΣΥΡΙΖΑ:-Παραιτήθηκαν-63-στελέχη-της-Κεντρικής-Επιτροπής

Την παραίτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή υπέβαλαν 63 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

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Η ανακοίνωσή τους:

«Τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται από τα πολλαπλά αδιέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε.

Αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές, που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθείσες αποφάσεις.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές. Τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης, που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Επιλέγουμε να σταθούμε πιστοί στις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, που υπήρξαν η καρδιά του πολιτικού μας αγώνα.

Παραιτούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή, τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Ελπίζουμε ότι ο προοδευτικός χώρος θα βρει ξανά την ενότητά του και θα αποδείξει πως η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών.

Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια, συλλογική υπέρβαση»



1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

2. ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

3. ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ

5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

7. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ

9. ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

10. ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

11. ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

12. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΓΙΟΒΑΝΝΑ, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

13. ΖΕΡΒΑΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ

14. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

15. ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ

16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ

17. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ

19. ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20. ΚΑΣΑΠΗ ΓΙΩΤΑ

21. ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

22. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ

23. ΚΡΙΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

24. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

25. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

26. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ – ΣΤΑΧΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

27. ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

28. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

29. ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

30. ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ

31. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ

33. ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

34. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

35. ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

36. ΜΠΑYΓΙΑΔΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

37. ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

38. ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

39. ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, πρώην Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

40. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

41. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

42. ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ

43. ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

44. ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ

45. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

46. ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ

47. ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

48. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

49. ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

50. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

51. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

52. ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

53. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

54. ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

55. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

56. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

57. ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

58. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

59. ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

60. ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ

61. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ

62. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

63. ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ



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