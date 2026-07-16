Αυγερινός στον ΣΚΑΪ: Καμία ειδική σχέση με Ρωσία – Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ακολούθημα ξένης δύναμης

Απάντηση στα σενάρια περί σχέσεων του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με τη Ρωσία έδωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός, ξεκαθαρίζοντας ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα δεν διατηρεί «καμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη».

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«Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω σε αυτό το κίνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σχετική συζήτηση ξεκίνησε λόγω της δικής του παρουσίας.

Όπως είπε, στο κόμμα συμμετέχουν ομογενείς από πολλές χώρες και όχι μόνο από τη Ρωσία.

«Υπάρχουν και άλλοι ομογενείς μας από τη Ρωσία. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι ομογενείς μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες και από την Αυστραλία. Είναι Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Γιατί δεν επικεντρώνετε την προσοχή σας σε αυτούς;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Αυγερινός υπογράμμισε ότι βασική θέση του κόμματος, όπως αποτυπώνεται και στην ιδρυτική του διακήρυξη, είναι η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

«Δεν έχουμε ουδεμία ειδική σχέση με καμία μεγάλη δύναμη. Δεν θέλουμε να είμαστε ακολούθημα καμίας ξένης δύναμης», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Όπως δυστυχώς φάνηκε και από την τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ, προσήλθαμε σαν παρατρεχάμενοι. Ήμασταν τελευταίοι, στη γωνία της φωτογραφίας. Δεν είχαμε καμία ουσιαστική δραστηριότητα μέσα στη Σύνοδο και μόνο εκτός αυτής ο πρωθυπουργός τόλμησε να ψελλίσει κάτι για τα εθνικά μας ζητήματα», είπε.

Αναφερόμενος στη συγκρότηση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ο εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό εγχείρημα.

«Είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ. Τα κάνουμε όλα μαζί. Λύνουμε οργανωτικά ζητήματα, αναπτύσσουμε τις οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα και δημιουργούμαστε από τα κάτω», είπε.

Όπως ανέφερε, το κόμμα αποτελεί συνέχεια του κοινωνικού κινήματος που αναπτύχθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Είμαστε ένα πραγματικό κίνημα πολιτών. Δημιουργηθήκαμε ως μετεξέλιξη του μεγάλου κινήματος των Τεμπών. Ζητούμε αλήθεια, δικαιοσύνη, κάθαρση και ένα πραγματικά δημοκρατικό κράτος», σημείωσε.

«Μας έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς»

Ο Θανάσης Αυγερινός απέρριψε και τους χαρακτηρισμούς περί «αντισυστημικού» κόμματος.

«Ούτε το “αντισυστημικό” μάς αρέσει ιδιαίτερα. Θεωρούμε ότι είμαστε το πιο σταθερό κόμμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί θέλουμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της δημοκρατίας», υποστήριξε.

Όπως είπε, στόχος είναι να εκφραστούν όσοι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική διαδικασία αλλά και πολίτες που απογοητεύτηκαν από τα υπάρχοντα κόμματα.

«Μας έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς. Αυτό δείχνει ότι δεν χωράμε στα παλιά στερεότυπα», σχολίασε.

Περιέγραψε το κόμμα ως μια πατριωτική δύναμη που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών.

«Είμαστε πατριώτες από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες. Ανάμεσά μας υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και άνθρωποι που δεν ταυτίζονται με κανέναν πολιτικό χώρο. Συμφωνούμε όμως στα βασικά», είπε, προσθέτοντας ότι ο όρος «κοινωνικός πατριωτισμός», όπως έχει διατυπωθεί από τον δημοσιογράφο Παντελή Σαββίδη, αποτυπώνει καλύτερα τη φυσιογνωμία του κόμματος.

«Όποιος επισκεφθεί τα γραφεία μας, θα διαπιστώσει ότι δεν διαθέτουμε τους οικονομικούς πόρους»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι τα χρήματα καταλήγουν σε κυκλώματα διαφθοράς. «Υπάρχουν χρήματα που διατίθενται στους ΟΠΕΚΕΠΕδες και σε όλα αυτά τα κυκλώματα που καλλιεργούν τη ρεμούλα, η οποία σήμερα παρουσιάζεται ως αριστεία. Από την άλλη πλευρά υπονομεύεται ακόμη και η άμυνα της χώρας», ανέφερε.

Για τα οικονομικά του κόμματος, είπε ότι οι περιορισμένοι πόροι είναι εμφανείς ακόμη και από την εικόνα των κεντρικών γραφείων.

«Όποιος επισκεφθεί τα γραφεία μας, που ακόμη βρίσκονται υπό ανακατασκευή, θα διαπιστώσει ότι δεν διαθέτουμε τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός μεγάλου κομματικού μηχανισμού», είπε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στα μεγάλα κόμματα για τα τραπεζικά τους δάνεια.

«Δεν έχουμε τα χρήματα για να καταχρεώσουμε τον ελληνικό λαό, όπως έχουν καταφέρει να κάνουν τα δύο μεγάλα κυβερνητικά κόμματα, χωρίς να έχει δοθεί ποτέ επαρκής εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες τα αντιμετωπίζουν», ανέφερε.

Τέλος, απαντώντας στα δημοσιεύματα για αποχωρήσεις στελεχών, ο κ. Αυγερινός υποστήριξε ότι δίδεται υπερβολική έμφαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Για την περίπτωση του πτεράρχου ε.α. Παπανικολάου, διευκρίνισε ότι δεν είχε ενταχθεί επίσημα στο κόμμα, αλλά λειτουργούσε ως υποστηρικτής.

«Είναι πολύ εύκολο κάποιος να δηλώσει ότι στηρίζει το κίνημα και εξίσου εύκολο να δηλώσει ότι αποχωρεί. Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις. Έχουμε πολλά στελέχη που στο παρελθόν συμμετείχαν ακόμη και στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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