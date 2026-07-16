Αύξηση-στο-ενοίκιο:-Πότε-είναι-νόμιμη,-πότε-μπορεί-να-την-αρνηθεί-ο-ενοικιαστής

«Είναι νόμιμη η αύξηση στο ενοίκιο; Πρέπει να τη δεχτώ; Τι δικαιώματα έχω;»: Όλο και περισσότεροι ενοικιαστές αναρωτιούνται το τελευταίο διάστημα για το τι ισχύει, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με αυξήσεις.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) δίνει σαφείς απαντήσεις, εξηγώντας αναλυτικά πότε μια αύξηση είναι νόμιμη, πότε μπορεί να απορριφθεί και τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε ποιες περιπτώσεις είναι νόμιμη η αύξηση του ενοικίου

Μια αύξηση ενοικίου είναι νόμιμη μόνο όταν προβλέπεται στη σύμβαση που έχεις υπογράψει. Δηλαδή:

Αν υπάρχει γραπτός όρος στη σύμβαση που προβλέπει π.χ. ετήσια αύξηση 3%, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να την εφαρμόσει.

Αν δεν υπάρχει κανένας όρος για αναπροσαρμογή, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί μονομερώς να αυξήσει το ενοίκιο στη διάρκεια της μίσθωσης.

Πότε μπορεί να γίνει αύξηση;

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης: Μόνο αν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής.

Μόνο αν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής. Μετά τη λήξη της μίσθωσης: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει νέα τιμή για να ανανεώσει τη σύμβαση.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει νέα τιμή για να ανανεώσει τη σύμβαση. Αν η μίσθωση συνεχίζεται «σιωπηρά» (χωρίς νέα σύμβαση): Τότε μπορεί να προτείνει νέα τιμή, όχι όμως να την επιβάλει χωρίς τη συγκατάθεση του ενοικιαστή. Μπορεί όμως να καταγγείλει τη μίσθωση.

Μπορεί ο ενοικιαστής να αρνηθεί την αύξηση;

Όπως διευκρινίζει η ΕΕΚΕ, κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, ο ενοικιαστής μπορεί να αρνηθεί την αύξηση. «Κανένας δεν μπορεί να σε αναγκάσει να δεχτείς νέα τιμή χωρίς τη θέλησή σου. Αν διαφωνείς με την προτεινόμενη αύξηση: Μπορείς να αρνηθείς και να συνεχίσεις να πληρώνεις το παλιό ποσό, εφόσον δεν έχει λήξει η σύμβαση και δεν υπάρχει σχετικός όρος» αναφέρει, επισημαίνοντας ωστόσο: «Μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην ανανεώσει τη σύμβαση στο τέλος της περιόδου ή να σε καλέσει να αποχωρήσεις με βάση τον νόμο».

Τι πρέπει να προσέξει ο ενοικιαστής

Η ΕΕΚΕ συνιστά προσοχή στα εξής:

Μια αύξηση δεν είναι αυτόματα παράνομη, αλλά πρέπει να είναι συμφωνημένη.

Αν δεχτείς σιωπηρά την αύξηση (π.χ. την πληρώνεις για μήνες χωρίς αντίδραση), θεωρείται ότι συμφωνείς.

Ποτέ μη συμφωνείς προφορικά για κάτι που αλλάζει τους οικονομικούς όρους.

Συμβουλές προς τους ενοικιαστές

Δίνει ακόμη τις εξής οδηγίες προς τους ενοικιαστές:

Διάβασε καλά τη σύμβαση – γράφει κάτι για αύξηση;

Ζήτα τα πάντα γραπτώς – όχι προφορικές συνεννοήσεις.

Μην υποκύπτεις σε πίεση χωρίς ενημέρωση για τα δικαιώματά σου.

Ζήτα καθοδήγηση από ειδικούς.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας παραθέτει και τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για να υποβάλουν ερωτήματα αναφορές ή καταγγελίες:

Φόρμα υποβολής καταγγελιών: https://eeke.gr/epikinonia/kataggelies/

Τel : 210-8817730

Web: www.eeke.gr

e-mail: [- -]

fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/

Διαβάστε ακόμη:

Εγγύηση ενοικίου: Τι καλύπτει – Πότε μπορεί να την κρατήσει ο ιδιοκτήτης και πότε όχι