Βανς:-Η-σύγκρουση-των-σκληροπυρηνικών-με-τους-πραγματιστές-στο-Ιράν-οδήγησε-ξανά-στην-κλιμάκωση

Στις εντάσεις μεταξύ των «σκληροπυρηνικών» και των πραγματιστών στο εσωτερικό του Ιράν, απέδωσε ο Τζέι Ντι Βανς την αναζωπύρωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Παράλληλα, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να βλέπει μια ευκαιρία για τη συνέχιση της διπλωματικής οδού, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

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Σύμφωνα με δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον podcaster Τζο Ρόγκαν, ο Βανς χαρακτήρισε τους χειρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ στο ιρανικό ζήτημα ως έναν «λεπτό διπλωματικό χορό», σημειώνοντας ότι υπήρχαν διαφωνίες εντός του ιρανικού κατεστημένου σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η πτέρυγα των σκληροπυρηνικών σκλήρυνε τη στάση της μετά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, θεωρώντας ότι η συνεχιζόμενη ροή πετρελαίου μέσω του θαλάσσιου περάσματος μειώνει τα μέσα πίεσης που διαθέτει η Τεχεράνη – κάτι που, όπως ανέφερε, την ώθησε να υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση κλιμάκωσης.

NEW: Vice President @JDVance and Joe Rogan discuss a TIME article detailing an alleged Israeli funded “influencer” and digital media campaign aimed at undermining U.S. negotiations with Iran. No foreign country should be allowed to run influence operations like this inside the… pic.twitter.com/IVjLbHQEz7 — Alex Bruesewitz 🇺🇸 (@alexbruesewitz) July 15, 2026

«Ουσιαστικά είπαν: “Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε αυτή τη θαλάσσια οδό. Φοβόμαστε ότι χάνουμε τη διαπραγματευτική μας ισχύ”. Από την άλλη πλευρά, οι πραγματιστές μέσα στο σύστημά τους λένε: “Ήταν λάθος. Ας συνεχίσουμε τις συνομιλίες”», ανέφερε.

Το ρεαλιστικό ρεύμα

Αντίθετα, ο Βανς επισήμανε ότι το αποκαλούμενο «ρεαλιστικό» ρεύμα στο εσωτερικό του Ιράν θεωρεί πως η κλιμάκωση ήταν λάθος και προτιμά τη συνέχιση του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί να επικοινωνήσει με αυτή την πλευρά, αλλά απαντά στρατιωτικά όταν δέχεται επιθέσεις ή πράξεις βίας.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος εκτίμησε, παράλληλα, ότι το μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές τον περασμένο μήνα «παρουσιάστηκε σε μεγάλο βαθμό παραποιημένο», συμπληρώνοντας ότι πολλά από όσα ειπώθηκαν γι’ αυτό δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό του περιεχόμενο.

Σημείωσε, δε, ότι η συμφωνία δεν βρίσκεται πλέον πλήρως σε ισχύ, μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προχώρησαν σε εκατέρωθεν μέτρα κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης εμπορικών πλοίων και της εκ νέου επιβολής αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Παραμένουμε στη σωστή πορεία»

Παρόλα αυτά, ο Βανς τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «παραμένει στη σωστή πορεία» στις σχέσεις της με το Ιράν, προέβλεψε όμως ότι η επόμενη φάση θα χαρακτηρίζεται από συχνά πισωγυρίσματα, επισημαίνοντας ότι η επίτευξη οποιασδήποτε συνεννόησης θα είναι «μια περίπλοκη διαδικασία που θα χαρακτηρίζεται από περιόδους προόδου και οπισθοδρόμησης».

Joe Rogan asks JD Vance why President Trump keeps saying a deal has been made with Iran and then starts bombing them again. Vance: “We are on the right trajectory, it’s just going to be really messy. There’s going to be a lot of starts and stops.” pic.twitter.com/FimEZHfGJK — The American Conservative (@amconmag) July 15, 2026

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ ως «ένα λεπτό διπλωματικό παιχνίδι», στο οποίο συνδυάζονται οικονομική πίεση, κίνητρα για διαπραγμάτευση και στρατιωτική αποτροπή. «Χρησιμοποιούμε οικονομικούς μοχλούς πίεσης, χρησιμοποιούμε το “καρότο και το μαστίγιο”, προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τους πραγματιστές και, όταν διαπράττονται βίαιες ενέργειες, απαντάμε», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, όλες αυτές οι κινήσεις εξελίσσονται ταυτόχρονα με στόχο να δημιουργηθούν καλύτερες προϋποθέσεις για μια συμφωνία. «Ναι, αυτή τη στιγμή ανταλλάσσονται πυρά. Όμως, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθεί να έχει καταστραφεί και, στο πλαίσιο της συνολικής διαπραγμάτευσης, οι εξελίξεις μάς οδηγούν σε καλύτερη πορεία», είπε.

Κριτική στους «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών

Ο Βανς εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στους πιο σκληροπυρηνικούς κύκλους του αμερικανικού συντηρητικού χώρου, οι οποίοι, όπως είπε, θεωρούν ότι η μοναδική λύση είναι «να βομβαρδιστεί το Ιράν μέχρι να εξαφανιστεί».

Υποστήριξε ακόμη ότι αρκετοί εξ αυτών επιδιώκουν την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, υπενθυμίζοντας ότι οι προηγούμενες αμερικανικές προσπάθειες αλλαγής καθεστώτων σε άλλες χώρες είχαν υψηλό κόστος και απαιτούσαν μαζική ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων.

«Δεν ήμουν ο πιο ενθουσιώδης»

Ερωτηθείς εάν ο ίδιος θα είχε αποφασίσει τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, εάν βρισκόταν στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βανς παραδέχθηκε ότι ήταν «λιγότερο ενθουσιώδης» από άλλα μέλη της κυβέρνησης.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο ρόλος του δεν είναι να λειτουργεί ως δημόσιος σχολιαστής, αλλά να στηρίζει τις αποφάσεις του προέδρου, εφόσον αυτές είναι, όπως είπε, «νόμιμες και ηθικές». «Ο στόχος είναι απολύτως σωστός: να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», κατέληξε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.