Βρετανία:-Εθνικοποιείται-η-british-steel-για-τη-διασφάλιση-της-παραγωγής-χάλυβα

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγής χάλυβα στο Ην. Βασίλειο.

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Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel, με στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγής χάλυβα στο Ην. Βασίλειο και να προστατεύσει έναν κλάδο που χαρακτηρίζει στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπαγωγή της εταιρείας σε δημόσια ιδιοκτησία κρίθηκε αναγκαία για την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος, έπειτα από την αποτυχία εξεύρεσης βιώσιμης εμπορικής λύσης με τον κινεζικό όμιλο Jingye, ο οποίος είχε αποκτήσει τη British Steel το 2020.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την κορύφωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τον επιχειρησιακό έλεγχο της εταιρείας, προκειμένου να αποτρέψει το κλείσιμο των υψικαμίνων στο εργοστάσιο του Σκάνθορπ. Η παρέμβαση εκείνη είχε στόχο να διαφυλάξει περίπου 2.700 άμεσες θέσεις εργασίας, καθώς και χιλιάδες ακόμη στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τοπικές βιομηχανίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία της χαλυβουργίας.

Η British Steel θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βρετανική βαριά βιομηχανία, καθώς αποτελεί έναν από τους τελευταίους παραγωγούς πρωτογενούς χάλυβα στη χώρα. Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ υποστηρίζει ότι η διατήρηση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας είναι κρίσιμη για έργα υποδομών, την αμυντική βιομηχανία και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές στρατηγικών υλικών.

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τον κινεζικό όμιλο Jingye, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει αποζημίωση από τη βρετανική κυβέρνηση για την απώλεια της επένδυσής του, επικαλούμενος παραβίαση των δικαιωμάτων του ως επενδυτή.