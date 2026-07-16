ΓΕΚ Τέρνα: Στα 55,20 ευρώ ο πήχης της AXIA – Alpha Finance με φόντο έργα €10 δισ.

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα προχωρά η AXIA – Alpha Finance, διατηρώντας τη σύσταση «Buy», καθώς εκτιμά ότι ο όμιλος διαθέτει ισχυρές βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής του, χάρη στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υποδομών, την ενισχυμένη κεφαλαιακή του θέση και τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην έκθεσή της με τίτλο «Scaling from a Position of Strength», η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 55,20 ευρώ, από 44,20 ευρώ προηγουμένως, γεγονός που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 20,5% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης των 45,80 ευρώ.

Δύο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η επενδυτική υπόθεση της ΓΕΚ Τέρνα στηρίζεται σε δύο βασικά στοιχεία: αφενός στην ποιότητα και τη δυναμική του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου στην ισχυρή προοπτική ανάπτυξης μέσω ενός διευρυμένου pipeline νέων έργων.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική διαδραματίζει η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 660 εκατ. ευρώ, η οποία, σε συνδυασμό με την απόκτηση των πρώτων αξιολογήσεων επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) από τους οίκους Moody’s και S&P Global, ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου.

Η AXIA εκτιμά ότι τα νέα κεφάλαια επιτρέπουν στη ΓΕΚ Τέρνα να διεκδικήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου, διατηρώντας παράλληλα ένα ισχυρό πιστωτικό προφίλ.

Πρωταγωνιστής στις υποδομές – Έργα άνω των 10 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει τη στρατηγική θέση της ΓΕΚ Τέρνα στον κλάδο των υποδομών, καθώς ο όμιλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, με μήκος άνω των 2.000 χιλιομέτρων.

Η παρουσία αυτή τον καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στους επόμενους διαγωνισμούς παραχωρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι έργα υποδομών συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ θα δημοπρατηθούν στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, η ΓΕΚ Τέρνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ομίλους στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ αναπτύσσει δραστηριότητα και σε κρίσιμους τομείς όπως η ύδρευση και η άρδευση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στρατηγική έκθεση του ομίλου στον κλάδο του νερού μέσω της επένδυσης στην ΕΥΔΑΠ, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη μοχλό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, η AXIA σημειώνει ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από πιθανές νέες παραχωρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά της Βουλγαρίας.

Καθαρή ταμειακή θέση και δυνατότητα για νέες επενδύσεις

Η ΓΕΚ Τέρνα, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση και την προσαρμογή στα δεδομένα του πρώτου τριμήνου του 2026, εμφανίζεται σε θέση καθαρού ταμείου σε εταιρικό επίπεδο, καθώς ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του δανεισμού που αφορά έργα project finance, έχει ουσιαστικά μηδενιστεί.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την AXIA, δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση νέων έργων, με τον όμιλο να στοχεύει σε επενδύσεις συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.

Άνοδος κερδοφορίας έως το 2030

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΓΕΚ Τέρνα θα ανέλθουν στα 678 εκατ. ευρώ το 2026, με προοπτική να φτάσουν τα 903,9 εκατ. ευρώ έως το 2030, κυρίως λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των έργων παραχώρησης.

Σε αναλογική βάση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων κοινοπραξιών και συγγενών εταιρειών, τα EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 689,2 εκατ. ευρώ το 2025 και 753 εκατ. ευρώ το 2026, σε περίπου 1 δισ. ευρώ το 2030.

Παρά την προσωρινή επιβάρυνση από υψηλότερες αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα το 2026, η AXIA εκτιμά ότι η καθαρή κερδοφορία θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των καθαρών κερδών για την περίοδο 2025-2030 υπολογίζεται στο 21,2%, με τα κέρδη να προσεγγίζουν τα 363 εκατ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα, το μέρισμα ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 0,40 ευρώ το 2026 σε 0,60 ευρώ έως το 2030.

Αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ – Το ανοδικό σενάριο στα 62,40 ευρώ

Με βάση την επικαιροποιημένη μέθοδο αποτίμησης ανά περιουσιακό στοιχείο (SOTP), η AXIA αποδίδει στη ΓΕΚ Τέρνα συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων 6,43 δισ. ευρώ, με τον κλάδο των παραχωρήσεων να αντιστοιχεί περίπου στο 62% της συνολικής αξίας.

Η χρηματιστηριακή παρουσιάζει επίσης ένα θετικό σενάριο (bull case) με τιμή-στόχο 62,40 ευρώ, το οποίο βασίζεται στη δημιουργία πρόσθετης αξίας από νέα έργα παραχώρησης την επόμενη τριετία έως πενταετία.

Το σενάριο αυτό προϋποθέτει επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και αποδόσεις της τάξης του 15%-17%, επίπεδα αντίστοιχα με τις σημερινές επιδόσεις του ομίλου.

Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο (bear case), η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 37,90 ευρώ.

Η AXIA καταλήγει ότι η ΓΕΚ Τέρνα βρίσκεται σε θέση ισχύος για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, αξιοποιώντας το ισχυρό χαρτοφυλάκιο υποδομών, την επενδυτική βαθμίδα και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί ο νέος κύκλος έργων στην Ελλάδα.