Γεραπετρίτης-από-Τόκιο:-«Ελλάδα-και-Ιαπωνία-μοιράζονται-τις-ίδιες-αρχές-για-μια-διεθνή-κοινότητα-με-κανόνες»

Την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας, αλλά και τη σύγκλιση των δύο χωρών σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Ιάπωνα ομόλογό του Τοσιμίτσου Μοτέγκι στο Τόκιο.

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Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το κλίμα της συνάντησης, σημειώνοντας ότι η Ιαπωνία αποτελεί «μια παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη» τόσο στον οικονομικό όσο και στον διπλωματικό τομέα.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η ανάπτυξη των επενδύσεων και οι δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, ο πολιτισμός, η υψηλή τεχνολογία και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και διεθνώς, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να επισημαίνει ότι Αθήνα και Τόκιο μοιράζονται κοινές αρχές για μια διεθνή τάξη που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και σε κανόνες.

«Η Ελλάδα και η Ιαπωνία τάσσονται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιαπωνίας, στη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

«Η Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον κόσμο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών σε ζητήματα ελευθερίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Ολόκληρη η δήλωση Γεραπετρίτη:

Ολοκληρώσαμε σήμερα, τη διμερή επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, σε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Η Ιαπωνία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία, μια παγκόσμια ηγέτιδα σε ό,τι αφορά την οικονομία, αλλά και τη διπλωματική επιρροή.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα διμερή μας θέματα, για την ανάπτυξη των επενδύσεων, για τομείς, στους οποίους υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, όπως είναι ο τομέας της ναυτιλίας, ο τομέας της ενέργειας, ο πολιτισμός, η υψηλή τεχνολογία και οι ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε και στα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής και του κόσμου. Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα και η Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα τάσσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, μιλήσαμε για τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, όπως επίσης και για την περαιτέρω συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και τη διμερή μας αμυντική συνεργασία. Η Ελλάδα αποτελεί μια πραγματική πύλη της Ιαπωνίας προς την Ευρώπη και τον κόσμο.

Ανέπτυξα στον Υπουργό τα ζητήματα, τα οποία αφορούν ιδίως τα θέματα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Έχουμε ακριβώς την ίδια αντίληψη και συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε η διαπεριφερειακή συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη σήμερα, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.

Παρά το γεγονός ότι μας χωρίζει μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση με την Ιαπωνία, η πραγματικότητα είναι ότι οι αντιλήψεις μας είναι πολύ κοντινές και για τον λόγο αυτό θα εργαστούμε από κοινού, έτσι ώστε οι απόψεις αυτές της πλήρους, χωρίς καμία απολύτως παρέκκλιση, εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, να καταστούν το παγκόσμιο πρότυπο.

- sofokleous10.gr

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