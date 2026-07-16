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    Γερουσιαστής-βαν-Χόλεν:-Σοκαριστικό-να-εξετάζει-ο-Τραμπ-μεταφορά-f-35-στον-αναξιόπιστο-Ερντογάν-–-Σαφής-ο-νόμος
    Γερουσιαστής βαν Χόλεν: Σοκαριστικό να εξετάζει ο Τραμπ μεταφορά F-35 στον αναξιόπιστο Ερντογάν – Σαφής ο νόμος

    Γερουσιαστής βαν Χόλεν: Σοκαριστικό να εξετάζει ο Τραμπ μεταφορά F-35 στον αναξιόπιστο Ερντογάν – Σαφής ο νόμος

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Σκληρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπολύει ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς μαχητικών F-35 στην Τουρκία. 

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    Ο γερουσιαστής του Μέριλαντ εξήγησε ότι «η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ». 

    «Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ» υπογραμμίζει ο γερουσιαστής βαν Χόλεν. 

    Αναλυτικά το μήνυμα του Δημοκρατικού γερουσιαστή

    «Εδώ και καιρό αντιτίθεμαι στη μεταφορά του προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους F-35 στην Τουρκία. Η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο απειλεί άμεσα την ασφάλεια των δικών μας F-35, και ο Ερντογάν αποτελεί έναν αναξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

    »Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει καν αυτή τη μεταφορά είναι σοκαριστικό, καθώς όχι μόνο υπονομεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, αλλά παραβιάζει και την αμερικανική νομοθεσία. Ο νόμος είναι σαφής: όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, η Άγκυρα αποκλείεται από το πρόγραμμα των F-35. Το Κογκρέσο το έχει καταστήσει αυτό σαφές σε διακομματική βάση, και οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να παρακάμψει τον νόμο είναι απλώς απαράδεκτη.

    »Γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν»

    «Εφικτή η συμφωνία με Τουρκία, αλλά θα αργήσει»

    Μια συμφωνία με την Τουρκία για τα μαχητικά F-35 είναι εφικτή, και όταν γίνει θα είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού, αλλά η νομοθεσία για τους S-400 είναι σαφής, και ακόμη και εάν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις τα αεροσκάφη δεν θα παραδοθούν άμεσα, τόνισε στο μεταξύ ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ. 

    Σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN, ο Μάθιου Γουίτακερ αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις για το θέμα με τον Τούρκο πρόεδρο. 

    - sofokleous10.gr

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