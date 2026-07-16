Γιατί δεν «πάει» Τουρκία η Jumbo – Τα σχέδια της επόμενης μέρας

Όλα όσα αποκάλυψε ο ισχυρός άντρας της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση.

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Τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπει τα σχέδια για επέκταση της Jumbo στην Τουρκία αποκάλυψε ο Απόστολος Βακάκης.

Όπως ανέφερε κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η τουρκική αγορά δεν αποτελεί άμεσο επενδυτικό στόχο, παρά το μέγεθός της.

«Αν ήταν κάπου να πάμε, θα πηγαίναμε στην Τουρκία. Δεν πάμε όμως, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Δεν είμαστε τζογαδόροι», δεν δίστασε να δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Βακάκης, εξηγώντας πως οι πρόσφατες αλλαγές στο τελωνειακό καθεστώς της χώρας κατέστησαν μη βιώσιμο ακόμη και το ενδεχόμενο εισόδου μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στον αντίποδα, η Jumbo εξετάζει την είσοδό της σε άλλη αγορά, όπου θα προηγηθεί ανάπτυξη μέσω e-shop προτού αποφασιστεί ενδεχόμενη φυσική παρουσία.

«Έχω πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της Ρουμανίας»

Εστιάζοντας στην αγορά της Ρουμανίας, ο ισχυρός άντρας της Jumbo εμφανίστηκε αισιόδοξος παρά τις επιβαρύνσεις από την αύξηση του ΦΠΑ και την υποτίμηση του νομίσματος.

«Έχω πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της Ρουμανίας. Είναι τεράστιο θέμα που περνάει, αλλά θα στρώσει», τόνισε, δεσμευόμενος πως η Jumbo θα συνεχίζει να επενδύει στη χώρα, καθώς βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της αγοράς νέας αποθήκης και εξετάζει ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων.

«Δεν είμαι μελλοντολόγος»

Κληθείς να τοποθετηθεί στις ερωτήσεις μετόχων για το ύψος του μερίσματος, ο κ. Βακάκης συνέστησε προσοχή.

«Έχουμε πει ως διαχειριστές αυτής της εταιρείας ότι θα κάνουμε κάθε τι υπέρ των μετόχων. Αυτό είναι δέσμευση που υλοποιείται 30 χρόνια τώρα», σημείωσε για να εξηγήσει πως η διοίκηση περιμένει να διαπιστώσει αν η ένταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί ή επηρεάσει εκ νέου τις τιμές της ενέργειας, των μεταφορών και τον πληθωρισμό, πριν εξετάσει οποιαδήποτε πρόσθετη διανομή.

«Δεν είμαι μελλοντολόγος και ο νοών νοείτω», ήταν η απάντηση που έδωσε αναφορικά με το ενδεχόμενο νέου μερίσματος έως το τέλος του έτους.

«Είμαι φύσει αισιόδοξος, αλλά όχι αισιόδοξος με τα λεφτά των άλλων», τόνισε, εξηγώντας ότι η Jumbo θα παραμείνει επιφυλακτική μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ερωτηθείς για την πορεία της μετοχής της Jumbo, ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι η διοίκηση δεν λειτουργεί με βάση τις καθημερινές διακυμάνσεις του Χρηματιστηρίου. «Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει μακροχρόνια. Είμαστε εργαλείο αποταμίευσης. Όλοι θέλουν να πάνε με πύραυλο. Εμείς δεν είμαστε τέτοια, είμαστε αεροπλάνο», τόνισε.

Η επόμενη μέρα και ο… Βαλκανιονίκης

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο κ. Βακάκης προανήγγειλε αύξηση του επενδυτικού προγράμματος από το 2027, σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτού του κύκλου επενδύσεων θα γίνουν περισσότερο ορατά το 2028.

Όπως αποκάλυψε, το 2026 θα αποτελέσει μια μεταβατική χρονιά, με περιορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ταμειακή θέση του ομίλου. Από το 2027, ωστόσο, το capex θα αρχίσει να αυξάνεται, ενώ η επίδραση των νέων επενδύσεων θα γίνει περισσότερο αισθητή το 2028. «Θα επιταχύνουμε το επενδυτικό μας έργο. Θα φανεί έντονα το 2028», σημείωσε.

Αποκαλύπτοντας το σχέδιο της επόμενης μέρας, ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι η Jumbo θα επικεντρωθεί στην αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, τη δημιουργία ακόμη ισχυρότερων ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων. «Σε δέκα χρόνια θέλω να είναι πανίσχυρη η εταιρεία», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Βακάκης επεσήμανε για μια ακόμη φορά πως στόχος δεν είναι η μετατροπή της Jumbo σε πολυεθνικό όμιλο. «Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε πολυεθνική. Ούτε στα χειρότερα όνειρά μου. Θέλουμε να είμαστε τοπικός πρωταθλητής. Βαλκανιονίκης», σημείωσε με νόημα.

Η Jumbo διατηρεί αμετάβλητο το guidance για τη χρήση 2026, αναμένοντας αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και καθαρή κερδοφορία μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ.