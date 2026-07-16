Γ.-Προκοπίου:-Ντεμπούτο-στα-ammonia-carriers-με-νέα-παραγγελία

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Στην πρώτη της παραγγελία για Very Large Ammonia Carriers (VLACs) προχώρησε η Dynacom Tankers Management συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές. Συγκεκριμένα, το κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry θα κατασκευάσει για λογαριασμό της Dynacom δύο VLACs με ορίζοντα παράδοσης το 2028. Μπορεί ο όμιλος συμφερόντων Προκοπίου να διαθέτει ένα εκτενές orderbook, ωστόσο μέχρι…

Στην πρώτη της παραγγελία για Very Large Ammonia Carriers (VLACs) προχώρησε η Dynacom Tankers Management συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές.

Συγκεκριμένα, το κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry θα κατασκευάσει για λογαριασμό της Dynacom δύο VLACs με ορίζοντα παράδοσης το 2028.

Μπορεί ο όμιλος συμφερόντων Προκοπίου να διαθέτει ένα εκτενές orderbook, ωστόσο μέχρι στιγμής καμία παραγγελία δεν αφορούσε πλοία μεταφοράς αμμωνίας. Η πρώτη επενδυτική κίνηση στη συγκεκριμένη αγορά αντανακλά την υψηλή δυναμική της, καθώς τα πλοία αυτά έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς τόσο αμμωνίας όσο και υγραερίου.

Πάντως, οι Έλληνες πλοιοκτήτες τα τελευταία χρόνια επενδύουν συστηματικά στα VLACs. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Capital Maritime & Trading συμφερόντων του Β. Μαρινάκη και Evalend Shipping συμφερόντων του Κρίτωνα Λεντούδη προέβησαν επίσης σε παραγγελίες για VLACs στο ίδιο ναυπηγείο. Η μεν Capital θα προσθέσει στον στόλο της δύο τέτοια πλοία, ενώ η Evalend τέσσερα. Για τους κ. Μαρινάκη και Λεντούδη, ωστόσο, δεν αποτελούν την πρώτη επενδυτική κίνηση στη συγκεκριμένη αγορά. Τέλος, πέραν των προαναφερθεισών εταιρειών, VLACs έχουν παραγγείλει τα προηγούμενα χρόνια οι Atlas Maritime, Naftomar, Dorian LPG και Alpha Gas.