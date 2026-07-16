Διακρίσεις της INTRACOM DEFENSE στα Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Η INTRACOM DEFENSE (IDE) απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις κατά την τελετή των βραβείων «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», που διοργάνωσε η Direction Business Network για 11η χρονιά, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.

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Συγκεκριμένα, η INTRACOM DEFENSE τιμήθηκε με το βραβείο «Πρωταγωνιστής Κλάδου» στην κατηγορία των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με κριτήρια τον κύκλο εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά διαθέσιμα για το 2024. Επίσης, έλαβε το βραβείο «Greek Business Champion», λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων που ξεπέρασε το 20% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Τα βραβεία παρέλαβε ο διευθυντής εμπορικών δραστηριοτήτων της IDE, Ευστάθιος Καραγιάννης, ο οποίος δήλωσε:

«Οι διακρίσεις της INTRACOM DEFENSE ως Πρωταγωνιστή Κλάδου στα Αμυντικά Ηλεκτρονικά Συστήματα και ως Greek Business Champion αποτελούν μεγάλη τιμή για εμάς και επιβεβαιώνουν τη συνεχή μας δέσμευση στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων, αξιόπιστων αμυντικών συστημάτων. Στην IDE επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη, στις υποδομές παραγωγής μας και, κυρίως, στην ανθρώπινη δυναμική μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας αξία στο εθνικό οικοσύστημα καινοτομίας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μαζί με εξέχοντες εκπροσώπους από την πολιτεία, τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό τομέα.

Ο θεσμός, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, επιβραβεύει επιχειρήσεις που διακρίνονται για την ανάπτυξή τους, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τις οικονομικές τους επιδόσεις, συμβάλλοντας στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.