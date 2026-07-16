«Δικαίωση-για-μας-η-απόφαση-της-Ευρωπαϊκής-Εισαγγελίας»-λένε-Τσιάρας,-Μηταράκης,-Λεονταρίδης

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχειοθέτησε τη δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου», αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Κώστα Τσιάρα και του Νότη Μηταράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε ανακοίνωσή του.

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«Αποτελεί δικαίωση για τους Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστή του δήλωση ο κ. Μηταράκης ανέφερε πως: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Εξαρχής, τήρησα απολύτως θεσμική στάση, με πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την καθοριστική συμβολή του».

Και ο κ. Τσιάρας τόνισε με τη σειρά του: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία επιχειρήθηκε να εμπλακεί και το όνομά μου, επέλεξα να τηρήσω μια απολύτως θεσμική στάση, αποφεύγοντας τις δημόσιες αντιπαραθέσεις και αναμένοντας, με σεβασμό, την κρίση της Δικαιοσύνης.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου. Παράλληλα, όμως αναδεικνύει την ανάγκη ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, θεσμούς και τη δημόσια λειτουργία να αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό στις διαδικασίες της Δικαιοσύνης. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, για την ουσιαστική συμβολή του στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην πλήρη αποκατάσταση της πραγματικότητας. Ως βουλευτής θα συνεχίσω, μαζί με τους συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου, να υπηρετώ με συνέπεια τον θεσμικό μου ρόλο: να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, να αναδεικνύω τα δίκαια αιτήματά τους, πάντα με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τους θεσμούς».

Από την πλευρά του ο Θεόφιλος Λεονταρίδης δήλωσε: «Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα με τη σημερινή απόφαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δήλωσα εξαρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Δικαιώθηκα πλήρως! Θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες με συνέπεια και υπευθυνότητα!».

Σε ανάρτησή του στο Facebook πρόσθεσε:

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια για το πρόσωπό μου.

Από την πρώτη στιγμή της εμπλοκής του ονόματός μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσα προς κάθε κατεύθυνση την αθωότητά μου και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης και ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν είχα τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να αποκρύψω.

Παράλληλα, προσκόμισα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πλήθος αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαίωναν την αθωότητά μου, ενεργώντας πάντοτε με διαφάνεια, θεσμική υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης δέχθηκα έντονες και, συχνά, άδικες πολιτικές επιθέσεις από την αντιπολίτευση και τους πολιτικούς μου αντιπάλους, οι οποίοι επιχείρησαν να την αξιοποιήσουν για μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Παρέμεινα, όμως, σταθερός στην εμπιστοσύνη μου προς τη Δικαιοσύνη. Σήμερα, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαιώνει ότι ουδεμία αξιόποινη ή επιλήψιμη πράξη διαπιστώθηκε σε βάρος μου, θέτοντας την υπόθεση στο αρχείο.

Νιώθω απόλυτα δικαιωμένος.

Στην πολιτική μου διαδρομή πορεύομαι πάντοτε με αρχές, αξίες και αίσθημα ευθύνης. Βρίσκομαι διαχρονικά δίπλα στον πολίτη, στον ελεύθερο επαγγελματία, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στον δημόσιο υπάλληλο και σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται στήριξη, συμβάλλοντας, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, στην επίλυση των προβλημάτων του.

Με την ίδια συνέπεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην αλήθεια θα συνεχίσω να υπηρετώ τους συμπολίτες μου.

Αισθάνομαι, τέλος, την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δικηγόρο μου, Αχιλλέα Τσιχτή, για την άριστη νομική υποστήριξη, την αφοσίωση και την καθοριστική συμβολή του στην πλήρη δικαίωσή μου.

Γιατί η αλήθεια, όσο κι αν δοκιμάζεται, στο τέλος πάντα λάμπει. Και, όπως λέει ο λαός μας, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».



Ακολούθως, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επισήμανε: «Η σημερινή αρχειοθέτηση της υπόθεσης μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει αυτά, που είχα πει ευθύς εξ αρχής: Είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτού, να παρεμβαίνει στις απανταχού διοικήσεις και υπηρεσίες, να ερωτά για θέματα των συμπολιτών του, να προσπαθεί, να διορθώνει τα κακώς κείμενα. Ιδίως όταν αυτοί οι πολίτες – όπως συχνά στις δικές μας επαρχίες- είναι αδύναμοι, ευάλωτοι, χωρίς κυριολεκτικά στον ήλιο μοίρα! Ο σταυρός προτίμησης δεν είναι δωροδοκία. Είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Είναι ο ομφάλιος λώρος, που συνδέει τον λαό με τους εκπροσώπους του. Είναι ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ορθή και δίκαιη εφαρμογή του Νόμου. Δεν μπορώ, ωστόσο, να μην επισημάνω ότι η υπόθεση αυτή, στο σύνολό της, υπήρξε αντικείμενο συστηματικής πολιτικής εκμετάλλευσης. Στόχος δεν ήμουν φυσικά μόνο εγώ ή οι συνάδελφοί μου, στόχος ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και η παράταξή μας. Σκοπός ήταν να πληγούν υπολήψεις, να σπιλωθούν πρόσωπα, χωρίς στοιχεία και χωρίς αιδώ. Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει πόσο σαθρή ήταν αυτή η στρατηγική. Όσο για τους τέσσερις συναδέλφους μου, των οποίων η υπόθεση παραπέμπεται, εκφράζω τη βεβαιότητά μου, ότι θα δικαιωθούν ασφαλώς και αυτοί, ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει πλήρως την αλήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης, που όλο αυτό το διάστημα στάθηκαν δίπλα μου με εμπιστοσύνη και γενναιότητα! Η στήριξή τους ήταν για μένα η μεγαλύτερη παρηγοριά σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο. Συνεχίζω λοιπόν με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα, να υπηρετώ τους εντολείς μου και την Πατρίδα.

- sofokleous10.gr

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