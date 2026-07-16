ΕΑΕΕ:-Στα-18,2-δισ.-τα-ασφαλισμένα-κεφάλαια-μεταφερόμενων-εμπορευμάτων-το-2025

Στην έρευνα συμμετείχαν 17 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου στην Ελλάδα.

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Αύξηση 7,3% κατέγραψαν το 2025 τα ασφαλισμένα κεφάλαια στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων, φθάνοντας τα 18,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Την ίδια ώρα, το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαμορφώθηκε σε 78.082, μειωμένο κατά 2,7% σε σχέση με το 2024, ενώ υποχώρησαν τόσο οι δηλωθείσες ζημιές όσο και οι πληρωθείσες αποζημιώσεις.

Στην έρευνα συμμετείχαν 17 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δηλωθείσες ζημιές μειώθηκαν κατά 14,7%, στις 534 από 626 το 2024, ενώ οι πληρωθείσες αποζημιώσεις υποχώρησαν κατά 22,3%, στις 358.972 ευρώ. Το απόθεμα εκκρεμών ζημιών διαμορφώθηκε σε 1,47 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,9%, ενώ η συχνότητα ζημιών περιορίστηκε στο 0,7% από 0,8% ένα χρόνο νωρίτερα. Η μέση ζημία αυξήθηκε οριακά κατά 2,5%, στα 3.433 ευρώ.

Ως προς την κατανομή των ασφαλισμένων κεφαλαίων, το μεγαλύτερο ποσοστό (46,1%) αφορούσε μεταφορές με την Ελλάδα ως τόπο αναχώρησης ή προορισμού, ακολουθούμενο από τις μεταφορές αποκλειστικά εντός Ελλάδας (41,4%) και τις μεταφορές με αναχώρηση και προορισμό εκτός Ελλάδας (12,5%).

Η έρευνα επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι μεταφορές με αναχώρηση και προορισμό εκτός Ελλάδας, παρότι αντιστοιχούσαν μόλις στο 2,2% των συμβολαίων, συγκέντρωσαν το 12,5% των ασφαλισμένων κεφαλαίων και το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων, ύψους 776.040 ευρώ ή το 42,3% του συνόλου των αποζημιώσεων του 2025, παρουσιάζοντας σημαντικά υψηλότερη μέση ζημία σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες μεταφορών.

Όσον αφορά τα κανάλια διανομής, κυρίαρχη θέση διατήρησαν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μέσω των οποίων διακινήθηκε το 59,5% της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου, ενώ ακολούθησαν οι μεσίτες ασφαλίσεων με ποσοστό 34,1%.