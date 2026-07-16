ΕΕΤ:-Ανακαινίζονται-το-καλοκαίρι-επιπλέον-240-σχολεία-σε-όλη-τη-χώρα

Με τη νέα δωρεά 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» από την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς

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Ξεκίνησαν και φέτος και υλοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ανακαίνισης σε επιπλέον 240 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα, με τη β’ φάση της δωρεάς ύψους 100 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Η δωρεά αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Τον προσεχή Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα 240 ανακαινισμένα σχολεία του δεύτερου κύκλου της δωρεάς, θα παραδοθούν στη σχολική κοινότητα. Συνολικά από την έναρξη της χορηγίας, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σε δύο μόλις χρόνια, 670 σχολεία σε όλη τη χώρα θα έχουν ανακαινιστεί, για περισσότερους από 150.000 μαθητές. Η υλοποίηση των εργασιών κινείται παράλληλα σε όλες τις περιοχές των επιλέξιμων σχολείων κατά τους θερινούς μήνες, όπως έγινε και πέρυσι το καλοκαίρι.

Η επιλογή των προς ανακαίνιση σχολικών μονάδων έγινε από τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τους Δήμους στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Με τη λειτουργική συνδρομή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών προς τις δωρήτριες τράπεζες και μέσω της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε (ΚΤΥΠ) που αποτελεί τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του Ελληνικού κράτους για όλες τις δημόσιες κτιριακές υποδομές, υλοποιούνται παρεμβάσεις σε:

Εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους με εργασίες ανακαίνισης

Προαύλια με γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και παιδικές χαρές

Χώρους υγιεινής & W.C. για ΑμεΑ

Ράμπες και υποδομές προσβασιμότητας

Η κατανομή των ανακαινίσεων ανά Περιφέρεια έχει ως εξής: 10 σχολεία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 107 στην Αττική, 5 στο Βόρειο Αιγαίο, 15 στη Δυτική Ελλάδα, 4 στη Δυτική Μακεδονία, 5 στην Ήπειρο, 15 στη Θεσσαλία, 5 στα Ιόνια Νησιά, 28 στην Κεντρική Μακεδονία, 14 στην Κρήτη, 6 στο Νότιο Αιγαίο, 19 στην Πελοπόννησο και 7 στη Στερεά Ελλάδα.

Ο νέος κύκλος χορηγίας αυξάνει στα 200 εκατ. ευρώ την έως σήμερα συνολική συνεισφορά από τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες (50 εκατ. ευρώ από την κάθε τράπεζα) στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ, κατόπιν αξιολόγησης και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, τις ανάγκες του και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες, θα διατεθούν τα επόμενα δύο χρόνια ακόμη 200 εκατ. ευρώ.