ΕΕ: Αδιέξοδο για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Το «μπλόκο» της Ελλάδας

Μετά από πολυήμερη διαπραγμάτευση, οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να διατηρήσουν το ισχύον ανώτατο όριο τιμής (πλαφόν) για το ρωσικό πετρέλαιο στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι έως τις 23 Ιουλίου, εν αναμονή μιας νέας προσπάθειας για την οριστικοποίηση των σχετικών μέτρων, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία για τις κυρώσεις.

Η χώρα μας είναι μεταξύ των χωρών που διαφώνησαν για μέρος των κυρώσεων. Η Ελλάδα αρνείται να συμφωνήσει με τις προτάσεις για τον περιορισμό του εμπορίου LNG προς τρίτες χώρες από εταιρείες της ΕΕ, όπως γράφουν οι Financial Times.

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Ακόμη, η Γαλλία και η Ιταλία εξέφρασαν αντιρρήσεις σε πρόταση που προβλέπει την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ πρώην Ρώσων μαχητών στον χώρο Σένγκεν. Η Γερμανία αντιτάχθηκε σε πρόταση για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού μπακαλιάρου και μπακαλιάρου pollock, η οποία τελικά αποσύρθηκε. Παράλληλα, η Βουλγαρία πέτυχε να μην επιβληθούν κυρώσεις στον Πατριάρχη Κύριλλο.

Ωστόσο, εάν τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία, το ανώτατο όριο τιμής του ρωσικού πετρελαίου θα αυξηθεί αυτόματα, γεγονός που θα ενισχύσει τα έσοδα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πλήγμα για τη στρατηγική και την αξιοπιστία της ΕΕ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η αναταραχή στη Μέση Ανατολή ωθεί ήδη τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Η προθεσμία για τον νομικό έλεγχο των μέτρων ήταν η 15η Ιουλίου, ωστόσο το νέο ανώτατο όριο τιμής δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή πίεση μέσω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και κάλεσε την ΕΕ να δει τη συνολική εικόνα.

«Πρέπει να είμαστε πολύ επίμονοι και να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο οι ηγέτες της ΕΕ που κουράζονται να υιοθετούν κυρώσεις, να βρίσκουν συμβιβασμούς και ισορροπίες — και η Ρωσία κουράζεται με κάθε νέο πακέτο κυρώσεων», ανέφερε.

Το ευρύ αυτό πακέτο μέτρων στοχεύει επίσης ρωσικές τράπεζες, εταιρείες κρυπτονομισμάτων, κατασκευαστές drones και διυλιστήρια.

Με πληροφορίες από Guardian